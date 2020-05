Montesilvano, nuovi asfalti su via Vestina e altre zone: ecco quali

Dal 18 maggio al via i lavori anche su via Fosso Foreste, via Togliatti e Corso Umberto. Pompei: “Dovrebbero concludersi entro il mese di maggio”

MONTESILVANO – Da domani, lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori di rifacimento dell’asfalto su alcune vie principali della città, in orario notturno per evitare disagi alla viabilità. A seguito della chiusura del viadotto Cerrano dell’A14 (tra Pescara Nord e Pineto), il 18 dicembre 2019, il traffico dei mezzi pesanti fu deviato sul territorio comunale, provocando numerosi danni alle strade e solo dopo una serie di interlocuzioni il sindaco De Martinis e i dirigenti comunali riuscirono ad ottenere il rifacimento degli asfalti a carico di Autostrade per l’Italia.

Domani si partirà con gli interventi stabiliti da via Fosso Foreste fino a mercoledi 20 maggio, in un orario con intensità di traffico minore, a partire dalle ore 21 circa fino alle 5 del mattino seguente. Da giovedi 21 a venerdi 22 su via Vestina, dalla rotonda incrocio via Fosso Foreste alla rotonda Via Togliatti. Infine, da lunedi 25 maggio, si proseguirà su via Togliatti fino al bivio per Montesilvano Colle. L’ufficio tecnico comunale del Verde ha disposto lo sfalcio delle alberature sia sul primo tratto di via Fosso Foreste (lato destro carreggiata sud) sia su via Togliatti, in corrispondenza del cimitero (lato destro in salita), per evitare che la fresatrice possa avere problemi di intralcio con rami e alberature.

“Dopo aver concluso i lavori in via Sciesa e iniziato quelli in via Aterno si procederà con degli altri importanti interventi – spiega l’assessore alle Manutenzioni Alessandro Pompei – . In seguito a un confronto con Autostrade per l’Italia abbiamo ottenuto il rifacimento di via Togliatti (tratto circonvallazione), via Fosso Foreste fino al lungofiume e corso Umberto, dal confine con Città Sant’Angelo a viale Europa. Domani si partirà dalla rotonda su via Fosso Foreste al confine con il territorio di Città Sant’Angelo in direzione Sud fino ad arrivare alla prima rotonda su via Vestina, incrocio via Fosso Foreste, la notte di giovedi 21, si proseguirà sulla via Vestina in direzione Cappelle sul Tavo, per poi girare, dalla seconda rotonda, su via Togliatti e proseguire direzione cimitero fino al bivio con Montesilvano Colle, ovvero all’inizio del tratto di gestione Anas.

Al termine di questo tratto si procederà alla sistemazione di corso Umberto, in prossimità della stazione ferroviaria fino a viale Europa. L‘intervento prevede la fresatura e il rifacimento dell’attuale superficie stradale per una profondità di circa 5 centimetri, per la larghezza della carreggiata stradale esistente con ripristino delle attuali superfici e pendenze di scolo. Si opererà per tratti d’intervento giornalieri di lunghezza circa 700 metri, delimitando aree di cantiere stradale su una sola corsia di marcia, lasciando libera la seconda per il transito in senso alternato. Per il completamento dell’intervento sono previste due settimane, i lavori dovrebbero quindi concludersi entro il mese di maggio”.