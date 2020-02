Esercito, open day per aspiranti VFP1 oggi alla Caserma “Pasquali”

L’AQUILA – Il 20 febbraio 2020 a L’Aquila, gli aspiranti al reclutamento nell’Esercito in qualità di Volontari in Ferma Prefissata di un anno (1° blocco 2020), i giovani interessati alla Forza Armata e i relativi familiari potranno partecipare all’Open Day che si terrà presso la Caserma “Pasquali”, sede del 9° Reggimento Alpini, con inizio alle ore 09:00.

L’iniziativa, che è stata fortemente voluta dal Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo e per il Molise, Colonnello Marco IOVINELLI e organizzata dal Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” con la collaborazione del 9° Reggimento Alpini, è finalizzata a mostrare ai candidati, prima della presentazione alle prove selettive, la realtà della Forza Armata in maniera concreta, anche con le testimonianze dirette del personale in servizio.

Il programma delle attività inizierà con l’Alzabandiera e con il saluto da parte del Comandante del 9° Reggimento Alpini, Colonnello Paolo Sandri e proseguirà con un briefing illustrativo sull’unità, proiezione di alcuni video sulla Forza Armata, illustrazione delle prove concorsuali che i candidati dovranno sostenere e del Progetto Sbocchi Occupazionali, mostra statica di armi, mezzi e materiali in dotazione nonché dimostrazione di alcune attività teoriche e pratiche condotte dal 9° Reggimento Alpini.