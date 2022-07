Ernesto Francani confermato alla guida del Roseto Basket 20.20

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il Roseto Basket 20.20 è lieto di comunicare la riconferma di coach Ernesto Francani alla guida del Roseto Basket 20.20 anche per la stagione 2022/23 in Serie C Gold, dopo la trionfale cavalcata che ha portato alla promozione delle scorse settimane.

Il presidente Francesco Braccili: “La figura di Ernesto è di importanza fondamentale per il Roseto Basket 20.20. Ha sposato questo progetto fin dall’inizio, ci ha portati con una stagione trionfale alla promozione in C Gold e assieme alla squadra ha trasformato un sogno in realtà. Quello dalla Silver alla Gold è senza dubbio un salto importante, ma la sua presenza mi rende sereno e ottimista per poterci continuare a togliere belle soddisfazioni”.

Coach Ernesto Francani: “Sono felicissimo di continuare con questa società, a maggior ragione dopo quello che abbiamo fatto nel campionato passato. Mi trovo splendidamente con la dirigenza, e spero di regalargli un’altra stagione divertentissima”.