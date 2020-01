Ernestina “Tina” DeMelis imprenditrice di successo negli Stati Uniti

ALANNO (PE) – Ernestina “Tina” DeMelis (De Melis) nacque ad Alanno (PE), il 28 novembre del 1934, da Giovanni e Antonietta Di Domizio. Oltre a lei i genitori ebbero altri due figli Natalia e Mario. Giovanni, il padre, emigrò subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Nella ricerca del “sogno americano” trovò lavoro a Middletown nel Connecticut. All’inizio degli anni ’50 tornò ad Alanno con la possibilità di riportare con lui tutta la famiglia. Stranamente la prima a giungere negli Stati Uniti fu proprio Ernestina “Tina”. Arrivò ad “Ellis Island”, da sola, nel 1950 sulla nave “ S S Atlantic” e ad aspettarla trovò dei famigliari del padre.

L’anno successivo,1951, partirono a bordo della nave “Independence” il padre, la sorella ed il fratello. Qualche mese dopo, sempre nel 1951, anche la madre giunse ad “Ellis Island” a bordo della nave “Italia”. Ora la famiglia DeMelis si era finalmente e definitivamente riunita. Ernestina “Tina” si diplomò alla “ Middlesex Community College” e successivamente arrivò la laurea in Economia ottenuta, a pieni voti, alla “University of New Havev”.

Dotata di una intelligenza vivace e di una incredibile determinazione nel lavoro Ernestina “Tina” fondò a Madison la “Kayat Engineering”, una società di imballaggi di alta tecnologia che, alla fine degli anni ’70, esportava in tutto il mondo. Gli affari ed il fatturato crescevano e allora “Tina” decise di spostare la “Kayat Engineering” a Edgewater in Florida. Nel 1998 decise di cedere l’attività. Ernestina “Tina” ha avuto due figli: Sebastian e Tina. Ernestina “Tina” DeMelis è morta a New Smyrna Beach in Florida l’11 aprile del 2016.

Il fratello Mario, nato ad Alanno il 22 febbraio del 1933, combatté durante la Guerra di Corea e lavorò nel campo dell’edilizia. Morì a Middletown nel 2015.

La sorella Natalia (di tre anni più grande di Ernestina “Tina”) vive a Middletown e sposò Pasquale “Pasty” Fasciani (1924-2013) anche lui nato ad Alanno.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”