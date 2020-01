AVEZZANO – “Sara Sforza, una ragazza di 23 anni morta in un incidente stradale, provocato da un marocchino positivo all’alcol test,che ha effettuato un sorpasso in un tratto di strada in cui è vietato. La popolazione è stufa di vedere vite spezzate a causa di droga, alcol e la mancanza del minimo senso civico. Non vogliamo assolutamente che tutto finisca a tarallucci e vino. Ci sono due genitori che non vivranno più’ per il resto della loro vita”.

Tiziano Genovesi, vice commissario provinciale della Lega, si erge a sostenitore della petizione lanciata su Change.org indirizzata al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Genovesi si attiene ai dati oggettivi “ una giovane vita spezzata a causa di un sorpasso azzardato da parte di un marocchino risultato positivo ai test su alcool e droga, tutt’ora a piede libero e, tutt’ora in Italia, grazie al suo legale per aver impugnato in Cassazione il provvedimento di espulsione.

Ringrazio le forze dell’ordine per i controlli effettuati a tappeto, ciò nonostante, la Marsica piange Sara.”

Avezzano, Genovesi su morte Sara Sforza ultima modifica: da