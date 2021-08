Elisabetta Masso presenta “La guardiana delle tartarughe” a L’Aquila

Elisabetta Masso parlerà del suo libro il 27 agosto a Porta Branconia nell’ambito della rassegna “Incontri con l’autore”

L’AQUILA – Domani venerdi 27 agosto ospite di “Incontri con l’autore” sarà Elisabetta Masso con il suo libro “La guardiana delle tartarughe”.

John Pen, già affascinante agente dello Special Air Service britannico, consumato dal dolore per la morte dell’amata sorella gemella Katrin, ha lasciato tutto per rifugiarsi segretamente a Cascais, lontano dalla sua vita precedente. Nessuno, tranne il suo migliore amico Alfred, sa dove si trovi. Eppure, un giorno lo raggiunge una lettera. A scrivergli è Victoria, un suo vecchio amore: paralizzata a seguito di un incidente, è in una clinica riabilitativa, e senza rivelare dove è ricoverata, confessa a John di averlo messo in pericolo, invitandolo a recarsi a Roma, nella sua casa.

Lì, nella cassaforte, troverà indicazioni e risposte. John Pen lascia dunque il suo ‘esilio’ portoghese per entrare in una vicenda turbinosa, che, viaggiando tra Londra, Roma e Na- poli, lo porta a scoprire una fitta rete di intrighi in cui è coinvolto. Per liberarsi da questa rete e ritrovare la serenità perduta, a John Pen non resta altro da fare che seguire fino in fondo le istruzioni di Victoria, che gli impone una caccia al tesoro che lo porterà a scoprire una verità sconvolgente.

“Incontri con l’autore” è organizzata all’interno della terza edizione della manifestazione “Aperitivo in musica – Porta Branconia”.