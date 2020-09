Elezioni comunali in Abruzzo 2020: i risultati dei voti

Referendum, gli abruzzesi votano per il sì al taglio dei parlamentari. Il 22 settembre lo scrutinio nei 62 Comuni dove si é votato

REGIONE – Anche in Abruzzo, alle ore 15 di ieri, lunedì 21 settembre, si sono chiusi i seggi per il referendum confermativo sulla riduzione del numero dei deputati e dei senatori e per le elezioni amministrative. Ha votato il 50,79% degli aventi diritto. Il 73,76% dei votanti ha scelto il sì, che comporterà una riduzione del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: alla Camera passeranno da 630 a 400 seggi alla Camera, al Senato da 315 a 200. In Abruzzo, alle prossime elezioni politiche, si passerà da 14 a 9 deputati, e da 7 a 4 senatori.

Elezioni amministrative

Oggi, 22 settembre, alle ore 9, avrà inizio lo scrutinio relativo alle elezioni amministrative che si sono tenute in 62 comuni della regione Abruzzo. In due Comuni (Chieti e Avezzano) con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti si é votato con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno; il turno di ballottaggio si terrà il 4 e 5 ottobre.

Nel teatino si é votato a Chieti (51.484 abitanti), Filetto (1.026), Guardiagrele (9.367), Guilmi (432) e Palena. In provincia dell’Aquila ad Acciano (351), Aielli (1.458), Anversa degli Abruzzi (368), Ateleta (1.153), Avezzano (40.744), Barisciano (1.853), Bugnara (1.106), Cagnano Amiterno (1.383), Cansano (282), Capestrano (895), Cappadocia (551), Carsoli (5.419), Castel del Monte (447), Castel di Ieri (329), Castel di Sangro (5.985), Castelvecchio Subequo, Celano (10.828), Collarmele (950), Collelongo (1.313), Collepietro (235), Corfinio (1.079), Fagnano Alto (440), Fontecchio (410), Gagliano Aterno (255), Goriano Sicoli (597), Magliano de’ Marsi (3.753), Molina Aterno (419), Navelli (550), Ocre (1.110), Opi (428), Pescina (4.264) Pescocostanzo (1.161), Pettorano sul Gizio (1.363), Pizzoli (3.773), Poggio Picenze (1.068), Raiano (2.812), Rocca di Botte (830), Rocca di Cambio (504), Rocca Pia (167), Roccacasale (724),San Benedetto in Perillis (127), San Demetrio ne’ Vestini (1.836), Sante Marie (1.208), Tione degli Abruzzi (326), Villa Sant’Angelo (425), Villa Santa Lucia degli Abruzzi (141),Villetta Barrea (652), Vittorito (898).

In provincia di Pescara si é votato a Carpineto della Nora (680), Civitaquana (1.322), Elice (1.729) e Torre de’ Passeri. Nel teramano a Bisenti (2.069), Castel Castagna (491), Castelli (1.224), Isola del Gran Sasso d’Italia (4.840) e Montorio al Vomano (8.201).

I risultati dei voti nei comuni d’Abruzzo

In attesa degli aggiornamenti.