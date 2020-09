Sindaci neoeletti nella provincia teramana, le congratulazioni di Costantini

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini formula gli auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata elettorale nella provincia di Teramo. Il primo cittadino si congratula, per l’ottimo risultato ottenuto, con i nuovi Sindaci di Montorio al Vomano ed Isola del Gran Sasso, Fabio Altitonante ed Andrea Ianni, e con i Sindaci Rosanna De Antoniis e Rinaldo Seca, rispettivamente confermati alla guida dei Comuni di Castel Castagna e Castelli.

“Le mie congratulazioni al nuovo Sindaco Altitonante per lo straordinario obiettivo elettorale raggiunto – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e al neoeletto primo cittadino di Isola del Gran Sasso, Ianni. Sono più che certo che metteranno in campo passione e spirito di sacrificio nel loro mandato. Formulo gli auguri di buon lavoro anche ai primi cittadini riconfermati De Antoniis e Seca, premiati dai loro concittadini per l’ottimo lavoro svolto in questi anni. A tutti auguro un cammino fulgido e ricco di soddisfazione, la forza di affrontare i momenti di difficoltà che si presenteranno e la tenacia dell’operare al meglio per il bene della comunità”.