Elezioni amministrative, Lorenza Panei fa gli auguri delle democratiche

La portavoce regionale Dem ha portato il suo in bocca al lupo a tutte le democratiche scese in campo per le prossime elezioni amministrative

REGIONE – “Siamo ormai giunti nel cuore della campagna elettorale che vede andare al voto 62 Comuni in Abruzzo – dichiara la portavoce regionale delle donne Dem Lorenza Panei – e come ci si aspettava è una fase intensa dove la scesa in campo di tante donne democratiche ne conferma l’attitudine alla relazione, alla mediazione, alla negoziazione dei conflitti, alla capacità di tener conto delle differenze. Quelle Donne che, protagoniste nel periodo di “lockdown” con il lavoro di cura che da sempre le contraddistingue, saranno il motore del superamento della crisi e della rinascita del nostro Paese.

La loro determinazione, la capacità di previsione e programmazione, l’ottimizzazione delle risorse e l’attitudine a contrastare lo spreco saranno alla base di una società più onesta, meno discriminante e meno violenta. Siamo presenti oggi, più che mai, per lottare per un’Italia paritaria dove non debba più accadere quello che è successo alla nostra astronauta Samantha Cristoforetti che si è vista costretta a dare le dimissioni.

A tutte le donne scese in campo per il rinnovo dei consigli comunali in Abruzzo va il mio in bocca al lupo, con l’auspicio che chiunque vinca s’impegni a portare avanti le politiche di genere”.