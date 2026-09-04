Abruzzo, rastrelliere portabici: prorogata la manifestazione di interesse

REGIONE – C’è tempo fino al 30 settembre per presentare alla Regione Abruzzo la manifestazione di interesse all’installazione delle rastrelliere portabiciclette sui propri vettori, un intervento pensato per potenziare la mobilità cicloturistica regionale. L’avviso, pubblicato nella sezione “Novità” del portale istituzionale, ha visto una proroga rispetto alla precedente scadenza del 7 settembre, così da permettere a un numero più ampio di operatori di aderire all’iniziativa.

La misura rientra nel progetto Cyros, che punta a rafforzare i servizi di collegamento dedicati alla Via Verde della Costa dei Trabocchi e alla rete cicloturistica abruzzese. L’obiettivo è incentivare un sistema di mobilità sostenibile, integrato e orientato al turismo lento, capace di connettere territori costieri e aree interne attraverso infrastrutture e soluzioni intermodali pensate per i cicloturisti.

L’avviso è rivolto a un’ampia serie di soggetti: tour operator, strutture ricettive, gestori di attrazioni turistiche, enti pubblici e privati impegnati nella promozione del territorio, imprese turistiche, associazioni, società aeroportuali e operatori della mobilità come NCC e servizi di trasporto. Le rastrelliere saranno concesse in comodato d’uso gratuito, con un numero minimo previsto di dieci unità, incrementabile in base alle disponibilità economiche e agli esiti della procedura di acquisizione.

Il progetto Cyros, finanziato dal Programma Interreg VI‑A Italia Croazia 2021‑2027, mira a contribuire alla realizzazione della Ciclovia Adriatico‑Ionica, valorizzando un modello di mobilità sostenibile che unisce innovazione, turismo e tutela del territorio.

La documentazione completa è disponibile sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione “Novità”, o direttamente all’indirizzo indicato nell’avviso. Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo dpa017@pec.regione.abruzzo.it, utilizzando la modulistica dedicata.