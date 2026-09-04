Abruzzimaginarium: inaugurato all’Aquila il nuovo parco tematico dedicato alla cultura

L’AQUILA – Abruzzimaginarium, il nuovo parco tematico dedicato alla cultura abruzzese, è stato inaugurato nell’area esterna del Cinema Teatro Zeta dell’Aquila, all’interno del programma di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Ideato da Manuele Morgese, il progetto propone un viaggio immersivo tra teatro, cinema, scienza, natura e memoria, con l’obiettivo di raccontare l’Abruzzo attraverso un’esperienza diretta e coinvolgente.

Il parco si sviluppa in cinque cupole geodetiche, ognuna dedicata a un linguaggio diverso: la Cupola del Teatro, l’Abruzzo in Miniatura, la Cupola delle Scienze con planetario e contenuti curati dall’INFN, la Cupola del Cinema e la Piccola Casa delle Farfalle, realizzata con il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Le installazioni uniscono divulgazione, innovazione e intrattenimento, con particolare attenzione alle famiglie e ai bambini.

L’inaugurazione è stata accompagnata da spettacoli, performance e laboratori, tra cui l’esibizione “Spettacolo Spettacolare” e la mostra delle sculture LEGO dell’artista Maurizio Lampis, visitabile anche nei giorni successivi. Abruzzimaginarium apre così cinque giornate di eventi con musical, concerti, attività per bambini, laboratori creativi e dj set.

Il progetto, finanziato con quasi 500 mila euro (di cui 350 mila provenienti dal PNRR), vede la collaborazione di INFN, Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Abruzzo Film Commission e numerose realtà culturali del territorio. Con questa nuova struttura, L’Aquila aggiunge un tassello importante alla sua offerta culturale: un luogo che trasforma il patrimonio abruzzese in esperienza, conoscenza e immaginazione, mettendo in dialogo memoria e innovazione.