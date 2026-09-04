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Abruzzo, prima riunione a Pescara sul settore call center

Magnacca avvia il tavolo tecnico con i sindacati per affrontare criticità, transizione tecnologica e riqualificazione dei lavoratori

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
Tiziana Magnacca

Tiziana Magnacca – Foto Regione Abruzzo

PESCARA – A Pescara si è svolta la prima riunione convocata dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca con i rappresentanti sindacali del settore call center, un incontro dedicato a un’analisi complessiva della situazione occupazionale in Abruzzo. Il confronto arriva in un momento delicato per il comparto, segnato da criticità industriali diffuse a livello nazionale: dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale ai problemi legati alle gare d’appalto, che in molti casi hanno ridotto il personale e indebolito il rispetto della clausola sociale e della territorialità.

Magnacca ha ricordato come, dopo l’audizione dei sindacati in Conferenza dei capigruppo, sia stato necessario avviare subito un tavolo tecnico per monitorare un settore che in Abruzzo impiega circa 2.500 lavoratori. L’obiettivo condiviso è attivare tutte le misure utili, regionali e nazionali, per rispondere alle esigenze delle aziende coinvolte nella transizione tecnologica e, parallelamente, avviare percorsi di formazione e riqualificazione professionale per i lavoratori più esposti ai cambiamenti del mercato.

L’assessore ha annunciato anche una nuova convocazione del tavolo tecnico, che coinvolgerà gli assessori regionali Quaglieri e Santangelo, così da proseguire in modo coordinato con sindacati e parti datoriali nella definizione delle azioni necessarie a governare la trasformazione digitale del settore. Un percorso che punta a tutelare l’occupazione, accompagnare le aziende nella transizione e sostenere i lavoratori a rischio espulsione dal mercato del lavoro.