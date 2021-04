Effetti del Recovery Plan sulla PA, se ne parla online: ecco quando

Il 16 aprile in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Aiga Sezione di Chieti il Webinar sull’impatto sulla PA del Piano di Ripresa

CHIETI – Venerdì 16 aprile 2021, con orario 16:00 – 19:00, on line sulla piattaforma ZOOM e in diretta sulla pagina Facebook dell’Associazione Aiga Sezione di Chieti, si terrà il webinar dal titolo: “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. Recovery plan) alla prova dei fatti: verso una nuova pubblica amministrazione e uno nuovo diritto dei contratti pubblici?”.

L’evento si pone l’obiettivo di costituire un occasione di studio e confronto per discutere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. Recovery Plan) e del possibile impatto che avrà sulla pubblica amministrazione e sul diritto dei contratti pubblici.

Il convegno on line, in particolare, offrirà anche l’opportunità di approfondire il dibattito dottrinale sviluppatosi intorno al tema e alle modifiche subite e subende dalla normativa sui contratti pubblici (in primis il decreto semplificazione e nuovo regolamento non ancora in vigore).

Al consesso interverranno, per i saluti istituzionali, il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, avv. Goffredo Tatozzi, il Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Chieti, avv. Elio Carlino, mentre sarà moderato dall’ avv. Alessandro Di Sciascio membro del Dipartimento di Diritto Amministrativo della Fondazione Aiga Bucciarelli nonché Delegato Regionale Abruzzo – Società Italiana Avvocati Amministrativisti.

Il Webinar avrà il pregio di ospitare gli illustri relatori di seguito meglio elencati:

Prof. Avv. Aristide Police, II recovery plan e la “nuova” dimensione della pubblica amministrazione, Ordinario diritto amministrativo, Luiss “Guido Carli”, Roma.

Dott. Umberto Realfonzo, Il recovery plan e l’attività del giudice amministrativo

Presidente, Tar Abruzzo, L’Aquila.

Prof. Avv. Fabio Cintioli, Il recovery plan ed il sistema del diritto dei contratti contratti pubblici, Ordinario di diritto amministrativo, Università degli Studi Internazionali di Roma

Dott. Tommaso Miele, L’utilizzo delle risorse e l’attività della Corte dei Conti Presidente, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Roma.

L’evento è patrocinato e accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti con l’attribuzione di n. 3 crediti formativi per gli Avvocati in materia non obbligatoria.

La registrazione è libera e gratuita ma, ai fini dell’accreditamento, è necessaria la registrazione che dovrà pervenire entro il 14.04.2021 al seguente indirizzo email: segreteria.aiga.chieti@gmail.com