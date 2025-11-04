Eduwork Academy Abruzzo: formazione e lavoro in Val di Sangro

VAL DI SANGRO – Il 4 novembre 2025, è stata inaugurata in Val di Sangro (CH) la Eduwork Academy Abruzzo, polo di formazione industriale nato dalla collaborazione tra FMTS Group e Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. L’obiettivo è rispondere alla carenza di personale tecnico specializzato (oltre il 35% delle imprese abruzzesi segnala difficoltà nel reperirlo) offrendo percorsi formativi mirati nei settori automotive e meccatronico.

Il modello Eduwork, già attivo in Campania, garantisce 90% di placement entro il primo anno e coinvolge oltre 100 aziende italiane. Il primo corso in Abruzzo è dedicato alla Programmazione PLC (90 ore gratuite), rivolto a disoccupati e lavoratori in somministrazione, finanziato da Forma.Temp tramite Attal Group.

I prossimi corsi riguarderanno la saldatura TIG e Filo. Per candidarsi: SMS al 345.7659810 o email a info@eduwork.it.