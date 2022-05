Edoardo Sferrella protagonista di una produzione Italo-Cinese

PESCARA – Momento pieno di soddisfazioni per il giovane attore pescarese Edoardo Sferrella, già comparso in altre serie di livello nazionale come “Leonardo” trasmesso lo scorso inverno su Rai 1. Di recente ha terminato le riprese del film “Spillover”, prodotto tra Cina e Italia per la regia di Gianluigi Perrone, avanguardista del genere horror e thriller.

Il giovane attore, di origini pescaresi, dopo un intenso percorso di studi con l’attore americano Paul Randall (Mission Impossible) nel suo Actor Studio in Abruzo, risulta essere anche noto aldilà del nostro continente, nello specifico in Giappone poiché protagonista in diverse trasmissioni televisive partecipando a programmi di vario genere in prima serata su reti come NihonTV e NHK e ospite in trasmissioni molto seguite con Matsuko Deluxe o Mirei Kiritani (“Atelier”) o al fianco di Satomi Ishihara (“Shin Godzilla”), tra le attrici più famose del Sol Levante, nel drama campioni d’ascolti “Pretty Proofreader”.

Inoltre in Patria lo abbiamo visto co-protagonista nelle vesti di Salaì nel documentario di produzione italo-francese “Il Ritratto Ritrovato” disponibile su Amazon Prime, dedicato al misterioso autoritratto di Leonardo Da Vinci, per poi figurare nell’entoruage di Michelangelo nella serie dedicata allo stesso genio.

“É una grande soddisfazione poter realizzare qualcosa anche in Patria!” dice di sé il giovane artista. Speriamo quindi di vederlo ancora in azione facendogli un enorme in bocca al lupo!