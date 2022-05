Diorama Festival 2022, primo appuntamento all’Aurum Pescara

PESCARA – Diorama Festival, Primavera ed Estate 2022: un percorso itinerante e gratuito di arte e musica (ri)scoprendo i luoghi più suggestivi d’Abruzzo. Storicamente un diorama era una rappresentazione paesaggistica o architettonica in scala ridotta, racchiusa in una teca ed esposta nei musei per scopi divulgativi.

Allo stesso modo il festival costruisce diorami in scala reale nei più suggestivi luoghi della nostra regione, esplorando e reinterpretando il paesaggio attraverso l’intreccio di entità artistiche, culturali, istituzionali ed imprenditoriali.

Dopo la prima edizione 2021 nel Borgo Antico di Montesilvano Colle, per questa primavera ed estate 2022, l’itinerario degli appuntamenti di Diorama Festival si arricchisce di nuovi incantevoli spazi in Abruzzo, dove raccontare storie fatte di suoni, paesaggi, colori e sapori: storie che sono uniche ed irripetibili.

Il primo appuntamento con Diorama Festival è nei giorni 6, 7 ed 8 Maggio presso l’Aurum di Pescara, icona del capoluogo di provincia, con il patrocinio del Comune di Pescara e dell’assessorato al Turismo e Grandi Eventi, ad ingresso gratuito dalle 15 alle 24, dove fra dj set, live set, walk-in tattoo, mostre, talk, factory e degustazioni di prodotti tipici, Diorama APS presenterà le date del festival per l’estate 2022.

Sponsor della manifestazione sono Monteselva Vini, Birrificio Garagardo45 e COMAF Italia.

Diorama Festival nasce per visione e volontà del direttore artistico e presidente di Diorama APS, Paolo Cicalini, prendendo forma dal presupposto che l’arte e la cultura possano essere veicoli per rilanciare il territorio abruzzese, valorizzandone il patrimonio naturalistico, artistico, architettonico e culturale.