Edilizia scolastica, proposta di ripartizione fondi riassegnati dal Governo

TERAMO – A ottobre sono stati riassegnati alle Province i fondi ordinari per la manutenzione scolastica: da anni per finanziare manutenzioni e interventi bisognava partecipare ai bandi, entrare nelle graduatorie prima nazionali e poi regionali, con una continua trattativa rispetto alle esigenze territoriali.

Alla Provincia di Teramo sono stati assegnati 4.353.753 euro che quindi ha provveduto alla programmazione delle assegnazioni a valere sul prossimo anno. “Per l’assegnazione dei fondi sono stati incrociati numerosi indicatori – spiega il consigliere all’edilizia scolastica Luca Frangioni – si tratta di manutenzioni e non di spese di investimento. Quindi abbiamo escluso tutte quelle opere e quelle progettazioni che sono già state finanziate con i bandi: scuole nuove, interventi sisma, interventi Covid, etc etc. A quel punto sono state integrati i fondi a disposizione nella programmazione pluriennale tenendo conto delle maggiori risorse e dell’indice di criticità. Una bella boccata di ossigeno che ci consentirà di intervenire praticamente in tutte le scuole a parte quelle già assegnate di fondi”.

Questa la ripartizione:

Its Nereto 200.000,00 euro euro manutenzione straordinaria

Ist.st. d’istr.sup. v.moretti Roseto 800.000,00 euro infissi e coperture

I.i.s. di poppa – rozzi Teramo 250.000,00 euro manutenzione straordinaria

I.i.s. alessandrini- marino Teramo 250.000,00 euro manutenzione straordinaria

Crocetti v. cerulli 800.000,00 euro Giulianova copertura dell’alberghiero

I.i.s. delfico-montauti 100.000,00 Teramo euro manutenzione straordinaria

Iis pascal-forti 250.000,00 euro Teramo manutenzione straordinaria

Ii.s. adone zoli – 200.000,00 euro Atri manutenzione straordinaria

Polo liceale statale saffo 200.000,00 euro Roseto manutenzione straordinaria

Polo liceale luigi illuminati – Atri 200.000,00 euro manutenzione straordinaria

Liceo statale g. milli Teramo 300.000,00 euro copertura auditorium e infissi

Liceo scientifico albert einstein – comi Teramo 104.753,18 euro manutenzione straordinaria

Liceo m.curie Giulianova 200.000,00 manutenzione straordinaria

liceo scientifico annesso convitto delfico Teramo euro 200.000,00 manutenzione straordinaria

Liceo artistico per il design f.a.grue Castelli euro 150.000,00 manutenzione straordinaria

Istituto omnic. p.levi S.Egidio – Ancarano euro 150.000,00 manutenzione straordinaria