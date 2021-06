EconoMIA, successo per format tv di Confindustria Chieti Pescara e Rete8

Pagliuca: “In 30 minuti abbiamo portato nelle case degli abruzzesi trend e nuove visioni per economia e società”

PESCARA – Andrà in onda lunedì 28 giugno alle ore 21.30 l’ultima puntata della stagione di “EconoMIA, dialoghi sull’impresa” il format televisivo di Confindustria Chieti Pescara e Rete8. Si parlerà di “Economia e Futuro” con Riccardo Di Stefano, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria nazionale che sarà collegato da remoto per dialogare con Mirko Basilisco e Cristiano D’Ortenzio, rispettivamente Presidente e Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Chieti Pescara.

La stagione del format promosso dal Presidente Silvano Pagliuca si è articolata in 36 puntata nelle quali gli ospiti hanno affrontato temi di attualità come l’innovazione, la gestione manageriale d’impresa, il valore delle PMI e la cultura di impresa, la formazione, la tutela del Made in Italy, le professioni del futuro per i giovani, la gentilezza e la leadership, il credito, l’efficienza energetica, l’economia circolare, la moda sostenibile, l’agroalimentare, l’internazionalizzazione, l’ecodesign, la cybersecurity e tante altre tematiche attualissime anche nel contesto Europeo.

Oltre 50 imprenditori e manager di imprese eccellenti del territorio che si sono raccontati mettendosi a confronto con studiosi ed esperti di calibro nazionale e internazionale. La trasmissione, infatti, grazie ai collegamenti su zoom, ha accolto testimonianze da tutta Italia ma anche dalla Svizzera, dagli Stati Uniti e perfino dalla Cina. Esprimendo al contempo una visione per l’Abruzzo.

“Il tutto ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo con il quale abbiamo progettato questo format e quanto si annuncia nel titolo stesso: parlare di Econo”MIA”, ovvero rendere temi economici complessi fruibili anche per i non addetti ai lavori” il commento del Direttore Generale Luigi Di Giosaffatte, tra gli ideatori del programma.

Per Alessandro Addari, Vice Presidente di Confindustria Chieti Pescara e curatore del format: “Ringrazio tutti gli esperti e gli imprenditori che hanno accolto con entusiasmo il nostro invito, e ci hanno restituito la gratitudine di prendere parte ad un dibattito che ha voluto essere sempre improntato alla positività e al costruire insieme. Ringraziamo sentitamente anche tutta la squadra che ha reso possibile la realizzazione del format, in particolare Andrea Di Fabio per la regia, la giornalista Jenny Viant Gomez per la conduzione, la coordinatrice area relazioni istituzionali della nostra associazione Laura Federicis che ha curato il coordinamento e la documentazione di EconoMIA”.

La nota conclusiva del Presidente Silvano Pagliuca: “Confindustria Chieti Pescara, con l’entusiasmo che nasce dalla volontà quotidiana di creare benessere condiviso attraverso la cultura del fare impresa e l’impegno costante nel lavoro, ha dedicato questo format a tutti gli imprenditori e i collaboratori d’azienda abruzzesi, alla loro resilienza, messa a dura prova in questo periodo di pandemia Covid-19”.

Le repliche, a grande richiesta, andranno in onda per tutta l’estate.