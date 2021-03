Earth Hour 2021, ecco come Pineto partecipa all’iniziativa

PINETO – Con lo spegnimento di Villa Filiani e della Torre di Cerrano anche Pineto aderisce all’iniziativa Earth Hour, l’Ora della Terra, in programma per il 27 marzo 2021 quando le luci di monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e attività si spegneranno dalle 20,30 alle 21,30. In tutta Italia, numerosi eventi, iniziative e attività accompagneranno l’ora di spegnimento alla quale anche quest’anno aderisce l’Amministrazione Comunale di Pineto insieme all’Area Marina Protetta Torre di Cerrano. Tutte le famiglie e le persone sensibili al futuro del pianeta sono invitati a partecipare alla mobilitazione globale per il pianeta a cui possono aderire per un’ora con lo spegnimento simbolico delle luci di casa.

“L’Ora della Terra – come si legge sul sito dell’iniziativa – è la grande mobilitazione globale del WWF che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora, unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico. Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la grande ora di buio si è rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, lasciando al buio piazze, strade e monumenti simbolo come il Colosseo, Piazza Navona, il Cristo Redentore di Rio, la Torre Eiffel, il Ponte sul Bosforo e tanti altri luoghi simbolo, per manifestare insieme contro i cambiamenti climatici”.

“Si parla spesso – dichiara l’Assessora all’Ambiente del Comune di Pineto, Marta Illuminati – in questo periodo di pandemia causata dal Covid-19 usando termini progetti in sede di Unione Europea quali Next Generation, Recovery Fund e Green Economy tutti asset verso una rivoluzione rivolta all’Ambiente, sperando che sia davvero arrivato il momento dell’Ora della Terra salutiamo anche nel nostro Comune questo giorno importante con lo spegnimento delle luci in alcuni luoghi simbolo di Pineto come Villa Filiani e Torre Cerrano. Un gesto simbolico per far comprendere l’importanza della salvaguardia del pianeta”.