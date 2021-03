Pineto, ciclopedonale sulla SS16: ecco quali lavori si svolgeranno

Martella: “Le opere saranno realizzate grazie all’impiego di fondi ministeriali stanziati dal Governo in modo mirato per favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori”

PINETO – Stanno iniziando a Pineto i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclopedonale sulla SS16 che va dal sottopassaggio per il Quartiere dei Poeti, di Via Delitio, fino al raccordo con la pista ciclabile esistente che conduce a Borgo Santa Maria. Nello specifico i lavori consistono in una prima parte dedicata alla sistemazione della segnaletica provvisoria sulla carreggiata per poi procedere, da Nord verso Sud, alla realizzazione dell’opera sul lato ovest della carreggiata stradale.

La pista sarà separata da un cordolo e da una barriera dalla strada al fine di consentire la mobilità di pedoni e ciclabili in piena sicurezza. Questo intervento consente di unire tutti i vari tratti di ciclabile che collegano Quartiere dei Poeti e Borgo Santa Maria al centro di Pineto. La pista ciclabile andrà inoltre a sposarsi bene con la realizzazione della rotonda curata da Anas all’incrocio con via Martella.

“Si tratta di lavori significativi e importanti per una città come la nostra – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella – che va a completare un lavoro portato avanti negli anni nell’ottica di una città è bike friendly e che per questo si è fatta apprezzare a livello nazionale e non solo, richiamando anche molti turisti appassionati delle due ruote. Le opere saranno realizzate grazie all’impiego di fondi ministeriali stanziati dal Governo in modo mirato per favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Con questo tratto il Quartiere dei Poeti e Borgo Santa Maria saranno collegati al centro in sicurezza. Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, quanti hanno lavorato per raggiungere questo obiettivo con impegno e professionalità, in particolare il personale del Comune di Pineto”.