Fossa biologica in Via Piano Favaro, completati i lavori

FOSSACESIA – “Sono stati completati i lavori di collettamento della fossa biologica in località Fonti in Via Piano Favaro a Fossacesia con la fossa biologica sul territorio del comune di Rocca San Giovanni, già precedentemente collegata al depuratore del Cavalluccio deviato verso l’impianto di Fossacesia”.

É quanto dichiara Danilo Petragnani, Assessore ai Lavori Pubblici della giunta Di Giuseppantonio.

“Ringrazio la Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A.(Sasi) – continua Petragnani – per aver risolto un problema ambientale a tutela del territorio, che aveva causato non pochi problemi ai cittadini della zona al confine tra il nostro Comune e Rocca San Giovanni, soprattutto per i cattivi odori dovuti agli sversamenti”.

Ora l’obiettivo dell’Amministrazione, di concerto con la Sasi disponibile a trovare le soluzioni tecniche migliori, sarà quello di far collettare le fosse biologiche in località Fonte Antoni e Passo Nicola direttamente all’impianto sulla Strada provinciale Pedemontana nell’ambito del progetto di completamento del nuovo depuratore e la realizzazione di un collettore verso il vecchio impianto da via Colle Pecorai in modo da bypassare Fosso Palazzo, dove attualmente viene convogliata l’intera rete fognaria del centro abitato e della zona artigianale.