Domani Open Day al Conservatorio di Musica ‘G.Braga’

TERAMO – Open Day domani, martedì 15 maggio, al Conservatorio Statale di Musica ‘G.Braga’ di Teramo. Dalle 16.30 alle 20 la sede di via Noè Lucidi sarà aperta alla città per garantire ai potenziali studenti, o anche solo ai curiosi, di conoscere la struttura, le aule, l’Auditorium, di parlare con il personale e con i docenti per apprendere informazioni sul piano dell’offerta formativa o anche per assistere al Concerto di apertura dell’evento che sarà affidato al Maestro Simone Genuini che, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, replicherà il programma del primo spettacolo della rassegna ‘Braga per il sociale’.

“Per il Conservatorio ‘Braga’ – ha spiegato il Direttore Federico Paci – quello di domani sarà il primo Open Day in 123 anni dalla sua fondazione, un esperimento che abbiamo fortemente voluto per testimoniare in modo tangibile l’apertura dell’Istituzione musicale verso il territorio. Domani le nostre porte, sia nella sede centrale che nella succursale di Giulianova, resteranno aperte per tutto il pomeriggio per farci conoscere, per permettere al territorio di entrare e di appropriarsi di una scuola che è patrimonio di tutti. All’interno della struttura i visitatori troveranno tutto il nostro personale mobilitato per fornire ogni possibile informazione o indicazione circa l’offerta formativa garantita nel nostro Istituto, le possibilità professionali, le docenze attive, i nostri progetti futuri, e anche per conoscere i nomi dei docenti, artisti di primissimo livello, impegnati a livello mondiale, e che siamo riusciti a portare a insegnare nelle nostre aule. Un’esperienza, dunque, quella di domani aperta innanzitutto ai potenziali studenti, ai ragazzi che vorrebbero entrare a far parte della grande famiglia musicale del ‘Braga’ e che magari vogliono sapere i dettagli didattici, ma anche alle famiglie, ai teramani, ai cittadini della provincia, che invitiamo a varcare la soglia per imparare anche a conoscere le professionalità musicali che crescono e maturano nel nostro Conservatorio, per vedere il nostro patrimonio in termini di strumentistica, un’operazione trasparenza straordinaria tesa a rendere visibile ciò che facciamo e i servizi culturali che offriamo al territorio stesso. Abbiamo scelto la data del 15 maggio proprio in vista dell’apertura degli esami di ammissione al prossimo anno accademico, che prenderanno il via il prossimo 23 maggio e andranno avanti sino al prossimo 30 settembre”.

Ad aprire l’Open Day, domani, alle 16.30 in punto, sarà il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del ‘Braga’ diretta dal Maestro Simone Genuini, docente del Conservatorio ‘G.Braga’, direttore, dalla sua fondazione, della Junior Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, alla guida della quale, da anni, ha diretto numerosi concerti in Italia, tra cui quelli per il ‘Ravello Festival’, per la stagione dell’Orchestra da Camera di Mantova, presso la Camera dei Deputati, per la Presidenza della Repubblica in occasione dei 150 anni dall’Unità d’Italia, collaborando anche con solisti come Andrea Oliva, Silvia Careddu, Angelo Persichilli e Carlo Tamponi. Inoltre, in veste di direttore ospite, ha diretto l’Orchestra della Toscana, I Solisti del Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Bucarest e i Solisti Aquilani.

“L’Orchestra – ha detto il Direttore Paci – domani replicherà parte del programma del Concerto inaugurale della seconda edizione del ‘Braga per il Sociale’, eseguendo brani di Mozart, con l’Ouverture dal Don Giovanni e l’Adagio dal Concerto K.313 per flauto e orchestra, con la solista Lucia Tiberini; il brano ‘Un Americano a Parigi’ di George Gershwin, arrangiato da John Whitney; e infine la Danzon numero 2 di Arturo Marquez. Il Concerto si svolgerà nell’Auditorium della sede centrale di via Noè Lucidi e vedrà la presenza straordinaria dell’arcivescovo di Atri-Teramo, Sua Eccellenza Monsignor Lorenzo Leuzzi, con cui abbiamo attivato una importante e autorevole collaborazione. Dalle 17.30 l’Open Day proseguirà con l’incontro con i docenti; e sempre alle 17.30 si aprirà l’Open Day anche nella succursale di Giulianova, nel Palazzo Kursaal. La giornata si chiuderà in entrambe le sedi alle 20”.