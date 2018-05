Tortoreto, Convegno: La via italiana per la tutela dell’ambiente costiero

Sabato 19 maggio, presso l’hotel Parco sul mare, l’evento organizzato da Ambiente e/è Vita

TORTORETO (TE) – Si terrà sabato prossimo,19 maggio 2018, il convegno : “La riforma dell’art. 37 del codice della navigazione: la via italiana per la tutela dell’ambiente costiero”, organizzato da Ambiente e/è Vita in collaborazione con il Consorzio turistico Costa dei Parchi e con il patrocinio del Comune di Tortoreto.

I lavori,presso l’hotel Parco sul mare,alle ore 10.00, inizieranno con i saluti dei sindaci di Tortoreto- Domenico Piccioni, Alba Adriatica- Tonia Piccioni e Martisicuro- Massimo Vagnoni; seguiranno le introduzioni di Rivo Ciabattoni –Consorzio Costa dei Parchi- e di Mario Ciampi –Associazioni sportive Italiane e poi gli interventi dell’avv. Benigno D’Orazio, presidente di Ambiente e/è Vita, del prof. Leonardo Salvemini – diritto ambientale Unimilano- e della prof.ssa Rita Tranquilli Leali – diritto della navigazione già Uniteramo. Infine il dibattito condotto dall’avv. Emiliano Di Matteo , coordinatore provinciale dell’associazione di protezione ambientale.

“Riteniamo che in tema di concessioni demaniali il diritto di insistenza rappresenti lo strumento più efficace ed in linea con la tradizione italiana per la tutela dell’ambiente costiero”- dichiara l’avv. D’Orazio.

Nel corso del convegno verrà infatti affrontata l’annosa questione del rinnovo delle concessioni balneari esistenti, la cui scadenza è fissata al 2020 ed allo stato non sono previste ulteriori proroghe.

Scopo del dibattito è quello di approfondire il tema più complessivo della tutela dell’ambiente costiero, considerato principio cardine della materia e verificare possibili vie di soluzione della problematica concessoria in chiave innovativa ed originale.

Hanno già assicurato la partecipazione al convegno: L’on. Fulvio Martusciello, Eurodeputato F.I., l’on. Antonio Zennaro Mov. Cinque Stelle, l’on. Luigi D’Eramo Lega, l’on. Edoardo Tocco Sardegna F.I., Lorenzo Sospiri, F.I. Regione Abruzzo; Ottavio Di Stanislao Assobalneari Abruzzo, Morgan Di Concetto Federbalneari Abruzzo e Molise, Giovanni Di Mattia Cogevo Abruzzo, Giuseppe Susi Fiba Confesercenti Abruzzo, Riccardo Padovano Sib Confcommnercio, Stefano Cardelli Ciba Pescara, Cristiano Tomei Cna balneatori.