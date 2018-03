Domani a Pescara assemblea sindacale dello Snals-Confsal

Il sindacato autonomo della scuola alla Di Marzio di Pescara per il no al nuovo accordo contrattuale

PESCARA – Prosegue incessante l’attività dello Snals-Confsal nelle scuole abruzzesi per rimarcare, con fermezza ed orgoglio, la propria contrarietà ad accettare il nuovo contratto del comparto istruzione università e ricerca.

Per questo, dopo l’incontro nell’I.T.C. di Teramo dello scorso 7 marzo e che ha dato riscontri molto positivi, lo Snals-Confsal, sempre nelle prime due ore di lezione: dalle 8.30 alle 10.30, domani sarà a Pescara, nell’Aula magna dell’Ipsias Di Marzio- Michetti.

L’obiettivo é portare, in modo capillare, all’attenzione dei docenti la posizione di una sigla sindacale che non si é lasciata sedurre delle sirene di una politica scolastica in netto contrasto con le esigenze dei lavoratori della scuola.

É stato approntato, per questo, un calendario delle attività assembleari in Abruzzo così ripartito:

Mercoledì 14 marzo CHIETI IPSIA “Pomilio” CHIETI SCALO

VENERDI 16 MARZO AVEZZANO

LUNEDI

19 MARZO

LANCIANO

MARTEDI

20 MARZO

MONTESILVANO

GIOVEDI

22 MARZO

SULMONA

VENERDI

23 MARZO

L’AQUILA

LUNEDI

26 MARZO

VASTO

MARTEDI 27 MARZO PENNE SALA COMUNALE CONVEGNI

LUNEDI 9 APRILE MONTESILVANO I.I.S “ALESSANDRINI”

MARTEDI 10 APRILE CASTEL DI SANGRO

Una rappresentanza sindacale che costituisce una valida presenza sul territorio a fianco del mondo della scuola che i prossimi 17.18.19 aprile sarà chiamato alle elezioni per il rinnovo delle varie RSU. Serve, così, ritornare sui motivi che hanno costretto lo Snals-Confsal a non firmare il nuovo contratto di lavoro. Intanto perché offende la dignità professionale di tutto il personale del comparto, poi perché corrisponde aumenti economici irrisori e attua i principi negativi della “Buona scuola” e dei decreti “Brunetta” e “ Madia”,perché , infine, introduce un vincolo triennale per I trasferimenti. Di questo, e non solo si parlerà in tutte le assemblee Snals calendarizzate. Se vivi e tieni a cuore la sorte della scuola non si può mancare.