Documento unico di programmazione, se ne parla oggi a Montesilvano

MONTESILVANO – Il Consiglio comunale è stato aggiornato alle ore 15,30 di questo pomeriggio su richiesta dei capigruppo per recepire gli emendamenti, circa 450, presentati da alcuni consiglieri comunali. Prima del rinvio l’assessore al Bilancio Deborah Comardi ha illustrato all’assise il primo punto all’ordine del giorno.

“Il Dup (Documento unico di programmazione) costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione – ha spiegato l’assessore Comardi – . La struttura si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione, quindi triennale, e contiene la programmazione operativa dell’Ente che viene predisposta in base alle previsioni e agli obiettivi fissati nella sezione strategica. Il Dup contiene al suo interno, oltre ad una accurata analisi degli elementi esterni ed interni al Comune di Montesilvano, il piano triennale delle opere pubbliche, la programmazione del fabbisogno di personale, il piano delle alienazioni e il piano biennale degli acquisti dei beni e servizi.

Il Dup di questo anno è stato rielaborato sotto la direzione della segreteria generale, che ha costituito anche un gruppo di lavoro formato da funzionari dei diversi settori che hanno posto le basi per poter creare un efficace strumento di programmazione e di controllo. Nella parte degli obiettivi strategici sono elencati quegli obiettivi suddivisi per missioni e programmi che ciascun settore si prefigge di raggiungere nel medio periodo.

Un punto particolare che merita di essere attenzionato riguarda l’emergenza della carenza di personale, in cui versa il nostro Comune, Carenza che è stata più volte esplicitata in diverse sedi; per questa ragione nel Dup sono state programmate nuove assunzioni scaglionate in tre anni 2020, 2021 e 2022. Tra gli obiettivi principali che possiamo annoverare brevemente ricordiamo il perseguimento degli standard di trasparenza, il potenziamento dell’accesso telematico ai servizi da parte dei cittadini, l’estensione del sistema di videosorveglianza, la candidatura della città, quale sede di eventi sportivi di rilevanza nazionale ed internazionale al fine di aumentare la presenza di visitatori e turisti, la riqualificazione urbana del centro città, un supporto garantito al campo della disabilità, la modifica e la revisione del piano di protezione civile”.