Discoteche in Abruzzo: dove a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo

Tutte le discoteche Abruzzo: elenco dei locali a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo dove divertirsi la notte e fare nuove conoscenze. I numeri di telefono

Pescara é una città dall’intensa vita notturna, che offre una vasta scelta discoteche dove poter ballare, d’inverno e d’estate, quando la movida si trasferisce sul mare. Si va dalla musica commerciale a quella caraibica, passando per il revival. I locali notturni sono distribuiti tra la riviera, le vie di Pescara Vecchia (Corso Manthonè e dintorni) e della piú recente zona della movida ovvero quella che si é sviluppata negli ultimi anno nella zona mercato coperto di via Cesare Battisti e vie limitrofe. Importanti discoteche si trovano anche in provincia: a Montesilvano, Spoltore e Cepagatti.

D’estate si balla praticamente ogni sera anche sulla costa teramana, soprattutto latina: salsa, merengue, reggaeton, kizomba e balli di gruppo. Non mancano però locali dove potersi scatenare anche in inverno, come Blumax a Tortoreto con le sue due ampie piste, Mamboking a Torricella Sicura o Sixteen a Martinsicuro. L’Aquila è una città universitaria e come tale ha una vita notturna molto piacevole che riesce a proporre un divertimento a 360°; stesso discorso vale per Chieti dove non mancano le occasioni per trascorrere serate all’insegna de ballo.

Di seguito l’elenco delle discoteche presenti in Abruzzo, suddiviso per provincia. Accanto ad ogni locale indirizzo e recapito telefonico.

Discoteche a Pescara e provincia

Athenee – Via Aldo Moro, 153, 347 942 5565

– Via Aldo Moro, 153, 347 942 5565 Baja La Maja – Viale della Riviera Nord 65;335 842 1122

– Viale della Riviera Nord 65;335 842 1122 Bizarre – Via Nazario Sauro, 9/11, 328 694 8883

– Via Nazario Sauro, 9/11, 328 694 8883 Camuzzi Bistrot – Largo F. Delli Castelli 5; 085 431 2995

– Largo F. Delli Castelli 5; 085 431 2995 Cantieri Disco – Via Nazionale, 70; 342 350 6216

– Via Nazionale, 70; 342 350 6216 Club Zero 11 – Viale G. Marconi, 11; 320 179 5577

– Viale G. Marconi, 11; 320 179 5577 Cutty Sark – Via R. Paolucci Pescara

– Via R. Paolucci Pescara Fico’s – Via Sibilla Aleramo 7 Cepagatti; 393 8155360

– Via Sibilla Aleramo 7 Cepagatti; 393 8155360 Florence – Corso Umberto I Montesilvano; 335 6205000

– Corso Umberto I Montesilvano; 335 6205000 Hawaii – Viale della Riviera, 154, Pescara; 085 471 1416

– Viale della Riviera, 154, Pescara; 085 471 1416 Jambo – Viale della Riviera, 38; 331 652 3840

– Viale della Riviera, 38; 331 652 3840 Il Dollaro – Via Nazionale, 70 Cepagatti; 335 1040612

– Via Nazionale, 70 Cepagatti; 335 1040612 La Prora – Lungomare G. Matteotti, 46; 347 118 1360

– Lungomare G. Matteotti, 46; 347 118 1360 Lampara – Viale della Riviera, 170; 085 75210

– Viale della Riviera, 170; 085 75210 Lu Pianellese – Via Parco Nazionale D’Abruzzo, 21 085 856 1335

– Via Parco Nazionale D’Abruzzo, 21 085 856 1335 Medusa – Via Camillo Benso Conte di Cavour, Pescara

– Via Camillo Benso Conte di Cavour, Pescara Natura Club – Via Caravaggio, 109, Pescara

– Via Caravaggio, 109, Pescara Nettuno Beach – Viale della Riviera, 30 – 392 653 1247

– Viale della Riviera, 30 – 392 653 1247 Magika – Viale Europa – Spoltore; 085 413396

– Viale Europa – Spoltore; 085 413396 Megà – Via Bologna, 1; 085 471 0490

– Via Bologna, 1; 085 471 0490 Mi Vida – Via Cavallotti, 9; 373 533 0821

– Via Cavallotti, 9; 373 533 0821 Pepito Beach – Viale della Riviera, 150; 391 189 9959

– Viale della Riviera, 150; 391 189 9959 Piano Terra – Corso Gabriele Manthone, Pescara; 327 547 3267

– Corso Gabriele Manthone, Pescara; 327 547 3267 Qube – Via dei Peligni, 30, Pescara; 328 928 4426

– Via dei Peligni, 30, Pescara; 328 928 4426 Tartarughino – Viale della Riviera, 119 Pescara

– Viale della Riviera, 119 Pescara Tre Palme – Via Aldo Moro, 19,Pescara; 335 319 000

– Via Aldo Moro, 19,Pescara; 335 319 000 Tortuga – Via Aldo Moro, 21 Pescara, 085 471 0490

– Via Aldo Moro, 21 Pescara, 085 471 0490 Unicentro – Via Nilo, 30 Montesilvano; 085 468 5663

– Via Nilo, 30 Montesilvano; 085 468 5663 Vini e Oli – Via Corfinio, 30 Pescara; 085 66092

– Via Corfinio, 30 Pescara; 085 66092 4 Vele – Viale della Riviera, 48; 085 28500

Discoteche a Chieti e provincia

Baja Village – Via Osca Vasto: 389 191 0111

– Via Osca Vasto: 389 191 0111 El Domingo – Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina; 333 398 6847

– Lungomare Cristoforo Colombo, San Salvo Marina; 333 398 6847 L’Arhea – Vasto; 393 154 6301

– Vasto; 393 154 6301 Movida de la noche – Via Marco Polo, 30 San Salvo; 349 327 0529

– Via Marco Polo, 30 San Salvo; 349 327 0529 Poker – Via per Treglio, 1, Lanciano

– Via per Treglio, 1, Lanciano Ticket 2.0 – Viale B. Croce, 175 Chieti Scalo; 347 844 7794

– Viale B. Croce, 175 Chieti Scalo; 347 844 7794 Titikaka Village – Contrada Valle Anzuca, Francavilla al Mare; 328 594 3272

Discoteche a L’Aquila e provincia

Be One – Via Ugo La Malfa; 328 893 4483

– Via Ugo La Malfa; 328 893 4483 Bliss – Via Rodolfo Volpe Monticchio, L’Aquila; 333 728 9118

– Via Rodolfo Volpe Monticchio, L’Aquila; 333 728 9118 Guernica – Via S. Pietro Villa, 87, Pizzoli; 347 171 7106

– Via S. Pietro Villa, 87, Pizzoli; 347 171 7106 Fragile Drinking – Via dei Ciclamini, 1,Avezzano; 327 842 8154

– Via dei Ciclamini, 1,Avezzano; 327 842 8154 La Malalengua – Via Avezzano, 11C L’Aquila; 0862 65074

– Via Avezzano, 11C L’Aquila; 0862 65074 Moon Village al 910 – Strada Statale 17 Ovest L’Aquila; 0862 25945

– Strada Statale 17 Ovest L’Aquila; 0862 25945 Ruvido – Via XX Settembre, 374, Avezzano; 0863 44187

– Via XX Settembre, 374, Avezzano; 0863 44187 Youtopia – Località Piana Santa Liberata; Castel di Sangro; 0864 662525

Discoteche a Teramo e provincia

Blumax – Via dell’ Industria, 14 Teramo; 0861 7791

Decibel – Viale Vibrata, 57, Villa Lempa

Gattopardo – Via Roma, 164, Alba Adriatica; 0861 750263

Hunter – SS16, 64014 Martinsicuro; 348 408 8349

La Playa – Lungomare Spalato, 58, Giulianova; 329 836 8986

Mamboking – SP48a, 113 Torricella Sicura; 327 843 0999

Manakara – Lungomare Sirena, Tortoreto; 329 055 1040

Mya – VAl Vibrata shopping Center; Zona Iper Uscita 64, A14 – Autostrada Adriatica, Colonnella; 331 526 9904

Oz Disco Club – Via Adda, 10 Silvi; 085 935 4536

Pin Up -Mosciano Stazione; 333 501 7058

Sayonara – Lungomare Sirena, 22; 334 246 6789

Sixteen – SS16, 420, Martinsicuro

Sound – Viale A. de Paulis Fedele, 5,

