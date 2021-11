Locali per ballare nel fine settimana in Abruzzo (12-14 novembre 2021)

Le serate del 12, 13 e 14 novembre in Abruzzo per ballare e divertirsi. Disco, latino, liscio per un weekend nei locali a Pescara, Tortoreto, Cepagatti e Ortona

PESCARA – Si riprende a ballare e, nonostante le limitazioni ancora imposte dalla pandemia, sono tanti gli eventi in programma Vi segnaliamo gli appuntamenti della movida a Pescara e nel resto della Regione del 12, 13 e 14 novembre ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi nelle singole province è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

CALENDARIO SERATE DA BALLO IN ABRUZZO

Venerdì 12 novembre

Si torna a ballare al Nettuno Beach Club di Pescara con “Soundset dinner disco club”. Al via la serata dalla cena dove si può scegliere il menù pizza (antipasti, pizza in pala, bevande – 1 bottiglia vino ogni 3 persone) a 22 euro o pesce (antipasti, primo, secondo, bevande – 1 bottiglia vino ogni 3 persone) a 32 euro. A seguire due aree: la Club Area con deejay Enzo Di Pietro e la Garden Area con sax live di Matthew Fox. Si ricorda che l’ingresso è possibile tramite Green Pass. Per info e prenotazioni 393.9675185.

Nuova serata de “La Noche del Viernes“, il venerdì latino del Blu Max. Il 12 novembre dalle ore 22 per il noto locale di Tortoreto. In consolle dj Tio Manlio con dj Angelo Modesto special guest. Si balla con salsa, bachata, merengue ma anche kizomba con l’animazione Fusion Latina e la partecipazione delle migliori scuole.

Sabato 13 novembre

Torna la serata latina di Pescara al Nettuno beach club. La Fabrica del Ritmo annuncia “Qué rico se siente cuando lo mueves” ovvero il titolo della serata. Per chi vuole partecipare alla cena ingresso dalle 20.30 con menù pizza o pesce. A seguire la disco con la musica latina, reggaeton/commerciale e latin urban/dembow grazie ai dj Caliente (salsa, bachata, merengue), Damiano Almonti (reggaeton e commeciale) e Igor (latin urban e dembow).

Nuovo appuntamento al Fico’s Disco Latin Club con la serata “El sabado del Caribe”. Apertura dalle ore 22.30 fino alle ore 04.00 con ingresso in lista con consumazione e posti limitati. Si balla in pista salsa, bachata, merengue e balli di gruppo.

Nuova serata di ballo al Bluemax di Tortoreto per la serata in compagnia del grande liscio ma anche disco commerciale e dj negli intermezzi. Nella celebre pista teramana saranno ospiti i Las Vegas Band che tornano a esibirsi in Abruzzo dopo la serata di inaugurazione della nuova stagione del Dancing Il Dollaro di Villanova di Cepagatti.

Domenica 15 novembre

Al Ristorante Lino, sulla SS 16 ,km 466, a Ortona ( in prossimità a Lido Riccio ) torna La domenica caraibica targata Dj Block Animazione.

La lista é in costante aggiornamento. Tutti gli eventi i svolgeranno nel rispetto delle norme anti-Covid.