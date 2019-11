Pescara Primavera oggi in campo a Genova: dove seguire la partita

I biancazzurri in campo il 25 novembre alle 14.30 in trasferta per il posticipo della 9° giornata del campionato Primavera 1. Ecco dove seguire il match in tv o webcronaca diretta

PESCARA – Si gioca oggi, lunedì 25 novembre ore 14.30 la sfida tra Genoa e Pescara valida come posticipo della 9° giornata del campionato Primavera 1. I biancazzurri sono reduci dalla sconfitta casalinga per 4-1 con il Cagliari e hanno la necessità di far punti per scalare posizioni in classifica. Avversario ostico il Genoa che si trova in terza posizione con la Roma a solo 6 lunghezze da Atalanta e Cagliari e con due gare in meno. Di seguito dove poter seguito l’incontro in diretta e i giocatori convocati per la trasferta da mister Legrottaglie.

Diretta Genoa – Pescara

Per chi volesse seguire in diretta il match del Pescara abbiamo due opportunità. Seguirla in diretta TV su Sportitalia 60 DDT e in HD su Si Smart www.sportitalia.com o seguire la webcronaca su pc e smartphone in tempo reale attraverso il sito sportivo Calciomagazine.net che offrirà gratuitamente il servizio a partire dall’ingresso in campo delle due squadre. Intorno alle 13.45 sempre sullo stesso sito si potranno leggere le formazioni ufficiali del match.

I GIOCATORI BIANCAZZURRI CONVOCATI PER GENOVA

AFRI Derbe Cristian

BLANUTA Vladislav

CAMILLERI Marco

CHIACCHIA Alessandro

CHIARELLA Marco

CIPOLLETTI Davide

DE MARZO Lorenzo

DIAMBO Amadou

MANCINI Simone

MANE’ Ibrahima

MARTELLA Alessandro

MASELLA Davide

MERCADO Nicolas

PALMUCCI Stefano

PINA GOMES Antonio Pedro

QUACQUARELLI Gabriele

SAVA RAZVAN Sergiu

SORRENTINO Alessandro

TRINGALI Salvatore

ZINNO Claudio

Foto della panchina biancazzurra con mister Legrottaglie di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio