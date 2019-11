Martinsicuro, Consiglio Comunale: l’odg del 27 novembre

MARTINSICURO – Il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Emma Zarroli, porta a conoscenza dell’intera cittadinanza che è stato convocato presso la Sede Comunale, in piazza del Municipio, il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in prima convocazione per il giorno 27 novembre alle ore 20:30 ed in seconda convocazione per il giorno 29 novembre alle ore 20:30 per la trattazione degli argomenti di cui al seguente Ordine del Giorno:

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del D. lgs. n. 267/2000;

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D. lgs. n. 267/2000;

Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del D.lgs. 267/2000);

Approvazione regolamento comunale per la disciplina del compostaggio domestico.