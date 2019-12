Delegazione di giornalisti olandesi questa mattina a Teramo

TERAMO – Scrivono per le più importanti testate turistiche olandesi e i loro reportage sono rilanciati su molti network internazionali. Questa mattina il vicepresidente Alessandro Recchiuti ha ricevuto il fotografo Jurjen Drent e il giornalista /fotografo Ruben Drent (ANWB, National geographic e Travel) che, insieme alla blogger italo/olandese Olga Bibi Segaar , stanno visitando la provincia di Teramo per raccontarla ai loro lettori in un ampio reportage che sarà pubblicato sulla rivista del Touring Club Reale Olandese

“Un incontro molto interessante – afferma il Vicepresidente – perché ci restituisce un’immagine della nostra terra dal punto di vista di viaggiatori instancabili e raffinati come gli olandesi. Ai quali piace la natura selvaggia della nostra provincia, i piccoli borghi silenziosi, il tempo lento delle nostre cittadine. Negli ultimi anni, come ci ha raccontato la blogger Segaar, gli olandesi si sono innamorati dell’Abruzzo e di Teramo. Sono spesso presenti come turisti e anche come investitori. Le criticità che purtroppo conosciamo e che ci sono state rappresentate anche da loro sono la mancanza di punti di riferimento per il turista: materiale turistico, guide che possano accompagnarli, una certa difficoltà di dialogo perché nei luoghi dell’accoglienza, soprattutto nell’entroterra, è difficile incontrare chi parla una seconda lingua oltre l’italiano. Su questo dobbiamo lavorare”.

Olga Bibi Segaar giornalista e blogger vive in Italia da 30 anni; prima a Roma, adesso in Abruzzo. Promuove la nostra regione e le vicine Marche attraverso la rivista digitale dolcevia.com uno dei tre magazine olandesi/belgi dedicati al nostro paese.