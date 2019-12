Degustazione gratuita di panettone e Grappa of Bonollo a Pescara

PESCARA – Giovedì 19 dalle 16.30 e Venerdì 20 Dicembre fino alle 20 Chiccoff Pescara presenta la Degustazione gratuita Bonollo. Evento enogastronomico a 200 metri dalla centralissima Piazza Salotto. Andiamo a conoscere nel dettaglio il Panettone Of Bonollo le Voglie Of Bonollo e Coccole Of Bonollo.

Panettone Of Bonollo:

Capolavoro di intensità aromatica, fragrante e gustoso, a pasta morbida, soffice e lievitato naturalmente. Realizzato a mano con ingredienti selezionatissimi e di qualità assoluta, questo è un panettone capace di celebrare ai massimi livelli la tradizione Natalizia con le note più caratteristiche dell’incomparabile Grappa Of Amarone Barrique.

Voglie Of Bonollo:

Dragées artigianali in cui il finissimo e croccante cioccolato fondente lascia velocemente spazio alle inimitabili note aromatiche della Grappa Of Amarone Barrique contenuta in forma liquida all’interno della pralina.

Coccole Of Bonollo:

Racchiuso in un guscio di finissimo e croccante cioccolato fondente – cioccolatino stile cuneese – si trova un cuore tenero, una mousse in cui il pregiato cioccolato si unisce alle vivaci ed intense note della Grappa OF Amarone Barrique dando luogo ad una soffice, irresistibile ed appagante esperienza sensoriale.