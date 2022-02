Dedicalo a chi vuoi… piantalo con noi: ecco come è andata

GIULIANOVA – Anche il terzo appuntamento con “Dedicalo a chi vuoi… piantalo con noi” ha riscosso un grande successo con più di quindici alberi piantati e fino ad ora sono stati messi a dimora più di 70 piante. In questa occasione hanno partecipato alcune classi della scuola elementare e media che insieme ai loro genitori hanno donato nuove piante al quartiere.

All’iniziativa era presente anche l’Assessore al Verde Pubblico Paolo Giorgini.

“Abbiamo avuto un grande riscontro da parte dei cittadini che hanno aderito entusiasti all’iniziativa – dichiara Sandro Brandimarte Presidente del Comitato di Quartiere Annunziata – donando nuove piante alla collettività”.

Ricordiamo che è molto importante avere cure delle proprie piante ed in ogni vostra passeggiata portate con voi un po’ d’acqua da dare alle vostre piante per far sì che crescano al meglio. Il prossimo ed ultimo appuntamento ci sarà sabato 19 marzo, per avere notizie ed acquistare le piante è possibile recarsi da Magia Verde in via Annunziata.