Decreto Ristori, le dichiarazioni della deputata Pezzopane

Pezzopane (Pd): un provvedimento ad ampio raggio, 13 miliardi, imprese e lavoratori al centro delle attenzioni

L’AQUILA – “Decreto ristori essenziale, 13 miliardi per sostenere lavoratori e imprese. L’approvazione della Camera completa un ciclo che con la legge di bilancio andrà a potenziare le Misure per fronteggiare una crisi mai vissuta prima. Importante la contemporaneità con il Dpcm Natale che stabilisce le regole fino al 6 gennaio ed incrementa le risorse per ulteriori 600 milioni per le attività tra cui bar e ristoranti che dovranno star chiusi. Il sistema della erogazione con Agenzia entrate sta funzionando e riesce ad erogare i contributi a fondo perduto per aziende e partite iva tra i 4 e i 15 giorni. Con questo decreto allarghiamo il numero di imprese e partite iva destinatarie dei contributi.

I settori della ristorazione, alberghiero, turismo sono destinatari di cospicue risorse, abbiamo inserito anche i 1000 € per i lavoratori stagionali, interinali e quelli a tempo determinato. Inoltre sono inseriti gli autonomi senza partita iva, i lavoratori dello spettacolo, i venditori a domicilio, i cococo operanti negli enti e nelle associazioni dilettantistiche. Abbiamo confermato i crediti d’imposta al 60% sugli affitti, cancellata la seconda rata Imu per le attività sospese. Rinviate al 30 aprile 2021 la seconda rata imposta sui redditi, l’IRAP, sospesi anche i versamenti dei contributi previdenziali/tributari e le addizionali regionali e comunali. Alle imprese che non hanno usato la cassa integrazione abbiamo riconosciuto sgravi contributivi fino al 31 gennaio.

E poi la riduzione delle bollette elettriche per le imprese, esonero dal pagamento dell’occupazione suolo pubblico, e dell’imposta di pubblicità fino al 31 marzo 2021. Bloccati i licenziamenti e prorogata la cassa integrazione con un altro mezzo miliardo. E poi il lavoro agile ed il congedo straordinario, il bonus baby sitting per sospensione attività scolastica o centri assistenziali per chi ha figli con disabilità. Il fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa è stato esteso a tutte le famiglie, inserito il credito d’imposta perché le farmacie delle aree montane possano dotarsi di apparecchi di telemedicina, e rinnovati i fondi ai comuni per la solidarietà alimentare ed altro ancora.

Sappiamo quanto sono grandi i bisogni di molte persone e quanto sia difficile il momento storico. Anche con la legge di bilancio cercheremo in queste ore convulse di aumentare i sostegni e rafforzare la prospettiva. Intanto rispettiamo le regole del decreto Natale per evitare un aggravamento della situazione a gennaio, quando ci auguriamo si possa invece cominciare e a sperare qualcosa di buono”. Lo dichiara la deputata Dem Stefania Pezzopane.