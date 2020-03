GIULIANOVA – L’Amministrazione Comunale e l’Assessore con delega al Mercato Ittico Federico Taralli informano i lavoratori della pesca che, come disposto dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2020: per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Maggiori chiarimenti verranno forniti nei prossimi giorni dagli Enti competenti.

Decreto Cura Italia, Taralli informa i lavoratori della Pesca