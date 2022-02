De Piscopo, Moroni e Zunino in concerto a Pescara: ecco quando

Tre grandi maestri del jazz italiano in concerto giovedì 10 febbraio al “Caffé Letterario – Cinque Sensi” in Via delle Caserme a Pescara

PESCARA – Giovedì 10 febbraio 2022 alle 20.30, il Kabala presenta il concerto di tre grandi maestri del jazz italiano: Tullio De Piscopo alla batteria, Dado Moroni al pianoforte e Aldo Zunino al contrabbasso. La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

Tre grandi maestri del jazz italiano, si misurano con un format classico ed esigente come quello del piano trio. Nel loro incontro musicale, Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino portano una combinazione di esperienza, conoscenza del repertorio ed interplay. Una sintesi naturale, una reazione chimica spontanea che fa scaturire ad ogni nota energia e lirismo, passione mediterranea e senso del blues.

Tullio De Piscopo è cresciuto in una famiglia di musicisti – e, in particolar modo, di percussionisti. Sin dagli anni ’70 è un protagonista della scena jazz italiana, al fianco di grandi nomi come Gianni Basso, Oscar Valdambrini, Enrico Intra, Dino Piana e Astor Piazzolla. Al fianco delle esperienze jazzistiche, De Piscopo ha sempre suonato anche con i più importanti protagonisti della musica leggera come, tra gli altri, Adriano Celentano, Mina, Enzo Jannacci, Ornella Vanoni, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Ha fatto parte della storica band di Pino Daniele – insieme a Tony Esposito, Rino Zurzolo, James Senese e Joe Amoruso – offrendo un significativo contributo alla sintesi musicale del grande chitarrista e cantante partenopeo.

La sua travolgente carica umana, unita al suo talento musicale, ha portato Tullio De Piscopo ad esibirsi in contesti di assoluto rilievo istituzionale – al cospetto, ad esempio, del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e di Papa Paolo Giovanni Paolo II – e con i più grandi artisti italiani ed internazionali.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il prossimo appuntamento con la stagione del Kabala è per giovedì 24 febbraio 2022, sempre nella Sala Favetta del Caffé Letterario con il concerto di due tra i più interessanti musicisti europei della scena jazz attuale, vale a dire il contrabbassista e violoncellista svedese Lars Danielsson e il pianista franco-martinicano Gregory Privat.

BIGLIETTI

La cena-concerto si svolgerà nell’ampia sala Favetta del Caffé Letterario (400 mq), in Via delle Caserme a Pescara, con un numero di posti limitato a 100 ed un costo di 40 euro.