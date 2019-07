Danza sportiva, premiati dall’Endas i ragazzi speciali del Salsitaly

Il Presidente Simone D’Angelo: “Elisa e Fabio sono l’esempio che nello sport nulla è impossibile”

PESCARA – Sono la prima coppia italiana di ragazzi “speciali” ad aver studiato e rappresentato la kizomba – stile di danza di origini africane – e, al Salsitaly di Scanzano Jonico (MT) sono riusciti a farsi applaudire dai maggiori esponenti del Kizombitaly.

Loro sono Elisa Martelloni e Fabio De Nardis, ragazzi di Pescara tesserati ENDAS con la scuola di ballo El Fuego Abruzzo dei maestri Federica Di Biase ed Andrea Delli Rocili, innamorati della danza e che, al saggio della scuola che si è svolto sabato 6 luglio presso l’Auditorium Madonna del Rosario di Pescara hanno ricevuto un riconoscimento dal Presidente regionale dell’ENDAS Simone D’Angelo.

“La storia di Elisa e Fabio conferma che nello sport non esistono barriere” – esordisce lo stesso D’Angelo visibilmente emozionato – “un giusto riconoscimento per due ballerini e per i loro maestri, capaci di aver portato in alto il nome di Pescara, dell’ENDAS e della scuola di ballo Fuego Lab in una delle manifestazioni di eccellenza nell’ambito della danza”.