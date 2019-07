Julio Vincent de Prophetis grande farmacista di Chester in Pennsylvania

Esponente di una famiglia, originaria di Castelli, che seppe realizzarsi negli Stati Uniti. Era nato ad Arsita, in provincia di Teramo, nel 1898

ARSITA – Julio Vincent de Prophetis nacque ad Arsita, in provincia di Teramo, il 12 settembre del 1898 da Achille e Maria De Donatis. Suo padre, nato a Castelli, emigrò per gli Stati Uniti nel 1905 e giunse ad “Ellis Island” con il piroscafo “Prinz Oskar”. Achille, abile sarto, non impiegò molto ad avviare un suo fortunato “merchant tailor” a Chester, contea Delaware, in Pennsylvania. Riuscì così a mandare alla sua famiglia, rimasta in Italia, i soldi necessari per vivere tranquillamente e soprattutto per far studiare i figli. Julio Vincent studiò prima a Città Sant’Angelo e poi al ginnasio di Teramo. Frequentò poi la Scuola Allievi Ufficiali di Complemento di Caserta. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale fu arruolato come Tenente del 5° Reggimento Alpini. Seppe guadagnarsi una “Croce di Guerra” e altri diversi riconoscimenti. Finita la Guerra la famiglia de Prophetis decise, finalmente, di raggiungere Achille in America.

Giunsero ad “Ellis Island”, nel 1920, a bordo del piroscafo “Patria”. Julio Vincent de Prophetis si iscrisse alla “Temple University School of Pharmacy” e ottenne la laurea nel 1924. Per quattro anni lavorò, per fare esperienza, come assistente. Nel 1928 aprì una propria farmacia la “Chester Pharmacy” una delle farmacie più grandi, fornite e complete della città. Fece giungere medicinali dall’Europa e dall’Italia. Era nota la sua filantropica propensione ad aiutare i nostri emigranti e in generale i più poveri. Nel 1931 sposò Cecil Smith che gli diede tre figlie: Nancy e le due gemelline Sandra e Sonia. Fu importante rappresentante della potente “National Statew and Delaware Country Pharmaceutical Ass’ns”.

Ebbe quattro fratelli: Attilio (nato ad Arsita il 28 luglio del 1904) fu “Staff manager” della “Prudential Life Insurance Co.” di Chester e morì nel 1980; Rocco fu uno stimato “ostetrico” nato nel 1907 morì nel 1985; Nino ottimo “chirurgo” ottenne una medaglia di bronzo per il salvataggio di un collega medico durante la seconda guerra mondiale e sposò, nel 1939, Mary Tollin di Chester una grande cantante lirica (“soprano”) dalla quale poi divorziò. Morì nel 2003; Silvia sposò Augusto De Rentiis uno stimato ingegnere di Philadelphia. Julio Vincent de Prophetis morì nel 1977.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”