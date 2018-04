Dalla Bcc Sangro Teatina 25 milioni di euro per le imprese

Confartigianato e Creditfidi in prima linea grazie al rinnovo della convenzione

CHIETI – E’ stata rinnovata la convenzione tra Confartigianato Chieti L’Aquila e Bcc Sangro Teatina. L’intesa rappresenta una significativa opportunità per le micro e piccole imprese del territorio, che, attraverso Creditfidi, potranno usufruire di tassi vantaggiosi, non superiori, nei casi limite, al 3,5%. Nel complesso le risorse messe a disposizione dall’istituto per il sistema produttivo territoriale ammontano a 25 milioni di euro. I nuovi clienti, inoltre, potranno usufruire del conto corrente gratuito per sei mesi.

Creditfidi è il consorzio fidi di Confartigianato e in questi anni di congiuntura durissima è stato di grande supporto alle imprese in materia di accesso al credito. Il rinnovo della convenzione, d’altronde, arriva in un momento economico assai particolare, con la stretta creditizia che continua a rappresentare una vera e propria emergenza per il territorio. I prestiti alle imprese artigiane, al 30 settembre 2017, in Abruzzo sono calati dell11,2% (-9% in Italia), cioè 104 milioni di euro in meno rispetto allo stesso mese del 2016, dato – il peggiore registrato negli ultimi due anni – che colloca la regione al terzultimo posto della graduatoria nazionale. A livello territoriale, l’ultima provincia a comparire nella classifica è Chieti che, con il -12,7%, si ferma al 101esimo posto della graduatoria nazionale (credito concesso pari a 227 milioni di euro).

“Il rinnovo dell’intesa tra Confartigianato e Bcc Sangro Teatina – afferma il direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, Daniele Giangiulli – rappresenta un grande segnale di attenzione alle esigenze delle micro e piccole imprese, un segnale di vicinanza al territorio. Una collaborazione proficua che va avanti da anni con un rapporto intenso e sinergico, il cui obiettivo sono, da sempre, gli interessi degli imprenditori”.

“La convenzione – sottolinea il presidente della Bcc Sangro Teatina, Fabrizio Di Marco – dimostra come il nostro istituto continui a dare segnali di sostegno ad imprese e famiglie e, quindi, all’economia del territorio”.