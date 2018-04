D1 maschile: presentazione della squadra del Circolo Tennis Vasto

VASTO (CH) – Non solo Junior Next Gen Italia 2018 al Circolo Tennis Vasto ma anche allenamento della squadra maschile che quest’anno giocherà in D1.

A comporre la squadra:

– Paolo Cartuccia, classifica 2.8, maestro nazionale di tennis che lavora a Pescara;

– Alberto Matrangelo, classifica 3.1, di Termoli tesserato già da 2 anni con il CT Vasto;

– Stefano Di Matteo, classifica 3.2, di Pescara;

– Lorenzo Marini, Under 18 classifica 3.5, che da diversi anni si allena al Circolo Tennis Vasto.

Si parte domenica in una D1 con 5 squadre agguerrite. Il Circolo Tennis Vasto effettuerà subito il turno di riposo e inizierà a giocare domenica 29 a Campobasso.

“Il Circolo ha quest’anno due squadre di D1, una maschile e una femminile, e due squadre di D2 maschili. Oggi abbiamo fatto allenamento con i ragazzi della D1. Tutti in gamba e siamo rimasti molto sorpresi dai due nuovi “acquisti” pescaresi che hanno fatto vedere già grandi cose in campo. La nostr squadra ha ambizioni alte. L’obiettivo è di vincere il nostro girone composto da 5 squadre e perchè no l’anno prossimo giocarci la serie C. La squadra è di alto livello” spiega il maestro del CT Vasto Danilo Licitra.

Ad accompagnare la squadra anche l’insegnante di tennis Marianna Perpetua: “Squadra affiatata e di livello. La classifica permette di poter ambire a qualcosa di positivo. Nel nostro girone ci saranno le squadre del CT Isernia, Montenero, Lanciano e Campobasso. Abbiamo tutte le potenzialità per poter andare avanti”.

Conclude il maestro Paolo Cartuccia che parla a nome della squadra e giocatore su cui il Circolo Tennis Vasto ha puntato molto: “Oggi ci siamo allenati bene e siamo un gruppo validissimo. Siamo pronti per l’inizio del campionato e non ci nascondiamo dietro un dito, puntiamo alla promozione. Non temiamo gli avversari. Ci sentiamo preparati. Sicuramente ci sarà qualche campo più complicato ma scenderemo in campo con convinzione e senza aver paura di nessuno. L’allenamento odierno è servito per conoscerci ulteriormente e mettere a punto i doppi e situazioni di spareggio. Non abbiamo ancora fatto scommesse o non abbiamo particolari scaramanzie ma sappiamo che il nostro portafortuna Marcello Padovano ci ha promesso una cena a base di brodetto di pesce alla Vastese in caso di vittoria e il nostro atleta Alberto Mastrangelo di portarci tutti a cena fuori a Villa Livia ad esempio senza però Marcello perchè mangia troppo (ndr ridono) detto ovviamente in modo scherzoso”.