Cutillo, D’Intino e Dibenedetto al Chieti Calcio Femminile

Alla scoperta delle tre nuove ragazze che vestiranno la maglia neroverde. La squadra esordirà il 20 settembre in Coppa Italia contro il Pescara

CHIETI – Uno dei colpi più importanti messo a segno dal Chieti Calcio Femminile è stato senza dubbio l’arrivo in neroverde di Alessia Cutillo, centrocampista di esperienza classe ’93 proveniente dal Napoli. La giocatrice si è subito trovata a meraviglia con le nuove compagne e lo staff.

Queste le sue parole a riguardo: ”Ho trovato un ambiente molto accogliente: sembra di trovarsi in una vera famiglia, le ragazze sono molto tranquille. Ora bisogna lavorare e dare il meglio. Non bisogna pensare a chi magari c’era prima e a chi è arrivato quest’anno: sarà importante trovare la mentalità giusta e dimostrare il nostro valore”.

La stagione 2019/2020 si è chiusa prematuramente a causa del Covid che ha messo e sta ancora mettendo a dura prova anche il mondo del calcio e dello sport in generale. Alessia Cutillo dà il suo parere sulla ripartenza e si mostra ottimista sulla nuova stagione ormai alle porte per il Chieti Calcio Femminile:

“È un anno strano, il calcio è ripartito. C’è stata una sosta abbastanza lunga: è stato brutto e strano per chi come me è abituata a vedere il campo sempre. Stare lontano dal prato tanti mesi è stato indubbiamente difficile. Anche la ripresa dovrà essere steb by step cioè più lenta: l’importante sarà avere la voglia giusta per continuare meglio di prima. Sono ottimista in vista di questa nuova stagione: prima vengono gli obiettivi della squadra e poi quelli personali. Se tutte daremo il meglio anche i risultati per la squadra arriveranno”.

Le neroverdi esordiranno ufficialmente contro il Pescara in Coppa Italia il prossimo 20 settembre. Non sarà facile visto che è un derby. Ne è consapevole Alessia Cutillo che confida di poter subito dare man forte alle compagne con la sua esperienza. Forte la sua fiducia nelle potenzialità della squadra e nella voglia di tutte di far bene potrà essere un’arma in più in vista di questo importante appuntamento: “In Coppa affronteremo il Pescara: sarà importante l’impatto iniziale, anche se sembrerà tutto strano in un periodo come questo. Con la voglia sono sicura andrà bene. Spero di poter portare la mia esperienza e metterla al servizio delle mie compagne. Come nella vita per me è sempre importante fare i fatti: se riuscirò magari ad essere di esempio per qualche ragazza più giovane sarò felice. Fare e dimostrare: questo è il mio modo di vedere il calcio”.

D’INTINO ALLA PRIMA ESPERIENZA NEL CALCIO A UNDICI

Il Chieti Calcio Femminile ha sempre avuto una grande attenzione verso le giovani giocatrici e lo ha confermato anche con il mercato estivo di quest’anno: fra le altre, è arrivata infatti in neroverde anche la centrocampista Ilaria D’Intino, classe 2004, prelevata dalla società di calcio a 5 del Loreto Aprutino. Una scommessa per Mister Lello Di Camillo, ma anche per la giocatrice, alla sua prima esperienza in una squadra femminile di calcio a 11.

“Io vengo dal Loreto Aprutino Calcio a 5 – esordisce la giovanissima giocatrice – . Ho già giocato però nel calcio a 11 nei giovanissimi maschili del Loreto. Con la Femminile dunque per me è un’esperienza completamente nuova: sarà ovviamente diverso giocare nel calcio a 11, ma voglio fare bene e vivere questa avventura al meglio dando il massimo delle mie possibilità”.

Subito buono l’impatto con le nuove compagne di squadra per Ilaria D’Intino: “L’impatto con la squadra è stato bello: conoscevo già alcune giocatrici. Mi aspetto di disputare una buona stagione e dare una mano alla squadra. Spero che riusciremo a fare bene”.

Il Chieti Calcio Femminile in Coppa Italia è atteso dal derby con il Pescara nel primo impegno ufficiale previsto il prossimo 20 settembre: “Non conosco le nostre prossime avversarie visto che non ci ho mai giocato contro, so che è una buona squadra, ma sono sicura che ce la giocheremo per portare a casa un buon risultato”.

DIBENEDETTO: “NON VEDO L’ORA INIZI IL CAMPIONATO”

Il Chieti Calcio Femminile è stato grande protagonista del mercato estivo: la società neroverde ha infatti rinforzato la rosa con acquisti di indubbio valore e confermato anche molte delle giocatrici che sono state protagoniste dell’ottima stagione scorsa.

Jenny Dibenedetto, attaccante classe ’01 proveniente dall’Apulia Trani, 20 reti negli ultimi due anni, sarà la nuova punta di diamante dell’attacco della squadra.

“Sono felice di questa nuova esperienza – esordisce Jenny Dibenedetto – la prima che faccio lontano da casa. Non vedo l’ora che inizi il campionato. Cercherò di dare il massimo mettendoci tutto il mio impegno”.

Subito a suo agio con le nuove compagne di squadra, l’attaccante non si nasconde e mostra tutto il suo ottimismo in vista della nuova stagione:

“L’impatto con l’ambiente è stato bello, mi sono trovato subito bene con le mie nuove compagne di squadra. Mi aspetto una buona stagione. Aspettiamo con fiducia la prima partita ufficiale in Coppa contro il Pescara, un’ottima squadra: sarà un match difficile e combattuto, ma dovremo fare subito risultato per poi giocare in casa contro lo Spoleto la successiva partita di questo girone a tre squadre nel quale siamo state inserite. Siamo anche noi forti e ce la giocheremo sicuramente”.