Reality Gym, sport e spettacolo su Instagram con Mimma Mandolini

PESCARA – Sport e spettacolo si incontrano in una miscela esplosiva targata Mimma Mandolini: la pluricampionessa di kick boxing, attualmente affermata Personal trainer, ha inventato un reality in cui i suoi allievi saranno i protagonisti e si sfideranno a colpi di squat, plank ma anche test psicologici e il rigoroso rispetto di un’alimentazione sana e controllata.

Ricco e variegato il contenuto di questo format, dal nome Reality Gym, che andrà in onda su Instagram, condotto dalla stessa Mandolini. La regia e la produzione saranno invece di Gianluca Vinci. “Sarà il pubblico a far andare avanti i propri partecipanti preferiti con eliminazioni settimanali – spiega l’atleta pescarese – fino a decretarne la vittoria finale. Ma il percorso sarà lungo e le sfide da intraprendere saranno tante e molto varie; non solo fisiche ma anche psicologiche e culturali”.

I partecipanti dovranno dimostrare di saper raggiungere risultati ottimali per armonizzare corpo e mente conquistando la giusta forza fisica, un peso corporeo adeguato ma anche un giusto equilibrio psichico e una buona dose di conoscenze culturali.

Nello svolgimento della gara Mandolini si avvarrà del prezioso apporto della dottoressa Flavia Di Biase, dietista, la quale si occuperà dell’aspetto alimentare dei partecipanti in gara, contribuendo a bilanciare il loro sforzo fisico con un giusto apporto calorico e una dieta equilibrata e variegata.

I casting per partecipare al format sono ancora aperti. “Seguiteci numerosi – conclude Mandolini – e ne vedrete delle belle!”.