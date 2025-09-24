Home » Attualità » Crisi Aura Spa: Regione Abruzzo cerca soluzioni per salvare l’azienda
Crisi Aura Spa: Regione Abruzzo cerca soluzioni per salvare l’azienda

L’assessore Tiziana Magnacca definisce “molto preoccupante” la situazione di Aura Spa, azienda aquilana del riciclo RAEE

scritto da Marina Denegri

PESCARA – L’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, ha definito “molto preoccupante” l’esito dell’incontro sulla crisi di Aura Spa, azienda aquilana attiva nel riciclo di rifiuti elettronici. Al tavolo vertenziale, tenutosi a Pescara, era assente la proprietà, rappresentata da un consulente non informato sulla situazione, incapace di rispondere alle domande già poste nei precedenti incontri.

Prima dell’incontro, i lavoratori e i sindacati hanno manifestato chiedendo chiarezza sul futuro dell’azienda. Magnacca ha ribadito l’impegno della Regione Abruzzo a tutelare i lavoratori e a salvaguardare il sito produttivo, valutando anche la possibilità di vendita da parte di Aura Spa e l’interesse di eventuali investitori, vista la potenziale crescita economica dell’operazione.