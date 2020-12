Covid-19, nuova giornata di test rapidi a Pratola Peligna: ecco quando

Coloro che non hanno effettuato a inizio dicembre o che rientrano sul territorio comunale per Natale potranno eseguire il test il 22 dicembre

PRATOLA PELIGNA – L’Amministrazione comunale ha programmato per martedì 22 dicembre prossimo una nuova giornata per i test antigenici rapidi, per i cittadini che non l’hanno effettuato gli scorsi 4, 5 e 6 dicembre scorsi e per chi rientra sul territorio comunale per le festività natalizie.

La postazione sarà quella della palestra della Scuola Media di Via Colella, dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 18. Non ci sarà bisogno della prenotazione.

Per quanto riguarda, invece, l’aggiornamento dei dati sul contagio, dal mese di ottobre fino ad oggi nel Comune di Pratola Peligna sono stati registrati 127 casi di persone risultate positive, con 3 deceduti e 57 guariti. Attualmente è di 70 il numero delle persone positive.