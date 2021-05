Covid, vaccinazioni: a L’Aquila operativo il team mobile dell’Esercito

“Le operazioni sono finalizzate a vaccinare soprattutto nei mei centri montani e complessi dal punto di vista orografico”

L’AQUILA – Sono iniziate questa mattina le operazioni del team mobile dell’Esercito impegnato nella somministrazione di vaccini tra la popolazione residente nel territorio della provincia dell’Aquila.

“Le operazioni, coordinate dai Carabinieri e con il supporto logistico fornito dagli Alpini del IX reggimento dell’Aquila, sono finalizzate ad una capillare diffusione dei trattamenti anti Coronavirus, soprattutto nei mei centri montani e complessi dal punto di vista orografico. Venerdì prossimo, nel corso dell’incontro con il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Figliuolo, ribadirò questo concetto: le aree interne della provincia aquilana occupano metà della regione Abruzzo ed è necessario uno sforzo collettivo per garantire a tutti l’accesso ai vaccini. La campagna di immunizzazione ha stimolato una proficua collaborazione inter istituzionale, per la quale ringrazio sin d’ora tutti coloro che si sono messi a disposizione per fornire il proprio contributo” dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.