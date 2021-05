Covid, vaccini: Open day a Chieti e Open Night a Ripa Teatina

Il 6 maggio 2021 libero l’accesso agli over 80 presso l’Uccp a Chieti; il 6 e 7 maggio vaccinazioni di notte a Ripa Teatina per over 60

CHIETI – Ultima chiamata per gli over 80 che per varie ragioni non hanno manifestato il loro interesse alla vaccinazione contro il Covid-19 e sono assenti dalla piattaforma. La Asl Lanciano Vasto Chieti fa un appello agli anziani aprendo le porte di alcuni centri vaccinali con un obiettivo semplice e chiaro: favorire l’accesso alla vaccinazione senza prenotazione ed estendere ulteriormente la copertura di una categoria per la quale il contagio comporta rischi assai gravi.

Open day

Domani, giovedì 6 maggio 2021, sarà libero l’accesso al centro vaccinale presso l’Uccp (Vecchio ospedale) di via Valignani, a Chieti (dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30) dove gli over 80 deambulanti, o comunque in condizione di poter raggiungere la sede, potranno presentarsi liberamente, senza prenotazione durante l’orario di apertura, chiedendo la somministrazione del vaccino. La stessa opportunità sarà data venerdì 7 maggio 2021 al Pala BCC di Vasto, con analoga modalità, sempre riservata agli over 80, dalle ore 8.30 alle 19.00.

“La nostra è un’iniziativa necessaria per raggiungere i non vaccinati che magari sono soli e non possono contare sul supporto di familiari per manifestare il proprio interesse – sottolinea il direttore generale della Asl, Thomas Schael -. Desideriamo mettere al sicuro la loro salute e proteggere il maggiore numero di anziani possibile che, com’è noto, sono i più esposti all’aggressione del virus e delle conseguenze più gravi. Ma questa è una sorta di ultima chiamata, perché ora le nostre energie devono concentrarsi sui fragili: ci diamo una settimana di tempo per somministrare a tutti almeno la prima dose”. Resta poi il tema delle vaccinazioni domiciliari, per le quali è stata chiesta la partecipazione dei medici di medicina generale: finora si sono resi disponibili in 97 su un totale di 304. Per ognuno di loro la Direzione Asl ha garantito un minimo di 60 dosi a settimana.

Open night

Ma se per gli anziani le facilitazioni sono circoscritte alle ore diurne, la categoria più giovane può essere agevolata dalla possibilità di vaccinarsi liberamente, senza prenotazione, di notte. Sarà quindi sperimentata la formula “open night” presso la sede vaccinale di Ripa Teatina giovedì 6 e venerdì 7 maggio 2021, riservata agli over 60. La seduta di giovedì dalle ore 15 alle 19 sarà riservata ai cittadini di Villamagna, successivamente fino alle ore 24 potranno accedere tutti gli altri, provenienti da qualunque Comune. Nella giornata di venerdì 7 maggio 2021, invece, l’accesso sarà senza prenotazione e sempre per tutti gli over 60 dalle ore 15 fino alle ore 24. L’iniziativa è di Mauro Petrucci, medico di medicina generale e segretario provinciale della Fimmg, che sarà coadiuvato da Maria Paola Di Sebastiano e Benedetta Pizzica, in servizio presso Usca e 118, che hanno offerto la loro disponibilità per sperimentare questa singolare formula.

“D’intesa con la Asl desideriamo verificare l’efficacia e il gradimento della vaccinazione libera e fatta di notte – spiega Petrucci – auspicando una partecipazione massiccia. L’abbiamo proposta per rendere l’accesso ancora più agevole, svincolata dalla prenotazione e in orario libero da impegni di lavoro, a vantaggio dei diretti interessati o dei familiari che devono magari accompagnare persone più avanti negli anni. E speriamo anche che altri colleghi possano replicare l’esperienza”.