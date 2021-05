Covid, ad Avezzano test gratuiti per maturandi: ecco quando

Si comincia il 24 maggio all’Istituto Galilei. La nuova serie di tamponi antigenici gratuiti si svolgerà dal 24 al 28 maggio

AVEZZANO – Esami alle porte per gli studenti delle superiori: scatta la nuova campagna di Tamponi antigenici del Comune di Avezzano. L’operazione, cinque giorni consecutivi, al via lunedì 24 maggio all’istituto Galileo Galilei, porterà a quota 50 le giornate di screening del Comune, con quasi 20 mila tamponi già effettuati per studenti e cittadini, certifica, oltre ogni dubbio, l’impegno, seppur non dovuto dell’amministrazione Di Pangrazio per il contrasto alla diffusione della pandemia. Il nuovo screening si effettuerà dal 24 al 28 di maggio.

“È un momento cruciale dell’anno scolastico, con gli esami alle porte”, ricordano gli assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese, “il Comune di Avezzano vuole fare tutto il possibile per venire incontro alle esigenze di sicurezza dei ragazzi e alle richieste dei dirigenti scolastici nelle scuole superiori”. L’obiettivo è quello di evitare eventuali focolai che potrebbero compromettere il regolare svolgimento degli esami di maturità, con possibile dilatazione dei tempi di conclusione

In generale, nella città capoluogo della Marsica, da dicembre sono stati effettuati una lunga serie di test, volontari e gratuiti, che hanno raggiunto la soglia dei 20 mila tamponi effettuati. Ora, d’intesa con i dirigenti scolastici, è stato predisposto il nuovo screening nelle classi quinte. Lunedì 24 maggio – dalle 8.30 alle 12.30 all’istituto “Galileo Galilei”; Martedì 25 – dalle 8.30 alle 13.00 al liceo artistico “V. Bellissario” e al liceo classico “A.Torlonia” – Mercoledì – dalle 8.30 alle 13.00- all’istituto “A. Serpieri” e al liceo statale “B.Croce”; Giovedì – dalle 8.30 alle 13.00- all’istituto superiore “E. Majorana” – Venerdì- dalle 8.30 alle 13.00 al liceo scientifico “V. Pollione”.