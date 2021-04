Covid, Avezzano: prosegue la nuova campagna di screening

Domenica 11 aprile, gli avezzanesi potranno effettuare il test antigenico nella palestra dello stadio dei Pini dalle 9 alle 18

AVEZZANO – Prosegue la campagna che, visti i contagi in crescita in città, il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio ha organizzato per il week end in corso. Si tratta del terzo screening in 15 giorni.

Dopo oggi, anche domani, domenica 11 aprile, gli avezzanesi potranno effettuare il test antigenico nella palestra dello stadio dei Pini dalle 9,00 alle 18,00.

La prosecuzione della Campagna di Screening con tamponi rapidi antigenici gratuiti è fondamentale per assicurare il contenimento della diffusione del virus.

Le operazioni, come sempre saranno coordinate delle assessori Maria Teresa Colizza e Patrizia Gallese e dal dottor Domenico De Angelis.

Tutti i partecipanti al test, dovranno presentarsi muniti di documento d’identità, tessera sanitaria e modulo del consenso informato, possibilmente già compilato.