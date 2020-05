Covid-19, Pietrucci chiede notizie sulla programmazione sanitaria in Marsica

Il consigliere regionale PD ha posto all’assessore Verì domande su personale, Covid-Hospital e se la Marsica rientra in un piano Covid

L’AQUILA – “Nel corso della seduta odierna della Quinta Commissione in Consiglio Regionale, ho riportato l’attenzione dell’Assessore Nicoletta Verì su aspetti urgenti e strategici che riguardano la Sanità abruzzese”. É quanto si legge in una nota del Consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci. “In primis – aggiunge Pietrucci – c’è da affrontare con tempestività la questione dei lavoratori precari della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, sulla quale, dopo essere intervenuto insieme alla CGIL il 30 aprile scorso, ho avuto dal Direttore Generale ASL Testa e dal Direttore Regionale della Sanità D’Amario rassicurazioni sul fatto che si sarebbe aperto un tavolo di confronto con le parti sociali.

Purtroppo la convocazione del tavolo non è ancora arrivata, ed è notizia recentissima che, al contrario, sono stati fatti tagli al personale in nome di una “prima fase di un processo di ristrutturazione del settore amministrativo ASL, tramite una rimodulazione dell’organizzazione del lavoro”. É urgente che il Tavolo venga convocato e che sia promosso e gestito direttamente dall’Assessore Verì, per competenza. Ho chiesto inoltre all’Assessore se è a conoscenza del fatto che il Presidente Marsilio ha dichiarato di voler aprire un Covid Hospital in ogni provincia abruzzese. Questo dovrebbe voler dire che sono previste ulteriori risorse per assumere il personale necessario.

Dunque, sono state prese decisioni in merito? E a quanto ammonta lo stanziamento? Come mai la Delibera della ASL di Pescara relativa al Covid Hospital parla di posti letto duraturi? É stato calcolato il coefficiente di vulnerabilità sismica e la conseguente stabilità della Palazzina C denominata ex IVAP dell’Ospedale Covid di Pescara? E sempre a proposito di stanziamenti, quale è la quota di risorse proprie che la Regione Abruzzo investirà per realizzare la Centrale Unica del 118?

Non si hanno notizie della programmazione sanitaria per la Marsica: rientrerebbe nella strategia Covid del Presidente per tutte e quattro le Province? L’Assessore parla della costituzione di una Cabina di Regia, di una Cabina di Comando e di una Task-Force costituita da “validi professionisti”. Sono pagati da Regione Abruzzo? Sono gli stessi che hanno collaborato all’emanazione delle 16 Ordinanze del Presidente Marsilio? Sono tanti gli interrogativi per i quali attendiamo risposta” conclude Pietrucci.