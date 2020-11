Covid-19, dieci saturimetri donati dal Rotary di Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – L’emergenza sanitaria sta mettendo sotto pressione gli ospedali ma anche i medici di medicina generale. I medici si trovano a dover seguire i propri pazienti nelle proprie abitazioni. Le difficoltà gestionali unite ai rischi di contagio rendono il lavoro del medico di medicina generale stressante e rischioso.

Il Rotary Club di Francavilla al Mare, all’interno del progetto “Telemedicina” del Distretto Rotary 2090, ha donato alla dott.ssa Antonella Matricardi 10 saturimetri. Grazie alle apparecchiature, la dott.ssa Matricardi potrà seguire a distanza l’andamento dei pazienti affetti da coronavirus o da altre patologie che necessitano di saturimetri. La telemedicina può essere di grande sostegno in un momento così delicato.

“Attraverso questo piccolo gesto vogliamo sostenere i medici di medicina generare che, in questo particolare momento, si trovano ad affrontare una situazione complessa e hanno difficoltà a seguire nel proprio domicilio i malati. La telemedicina può essere il giusto mezzo per aiutare il medico e il paziente. Sappiamo che il nostro è un piccolo gesto ma, come Rotary, crediamo che ogni gesto sia indispensabile in questo momento”, con queste parole Angelo Collevecchio, Presidente del Club, spiega le motivazioni che hanno spinto a questo service.