La storia di Ralph B. D’Iorio, noto avvocato del Delaware

CASALICONTRADA – Ralph B. D’Iorio (Di Iorio) nacque a Chester, il 26 gennaio del 1923, da Alfred (nato a Chieti, arrivò in America nel 1914 e si stabilì a Chester lavorando nel settore della sartoria su misura) e Mary Bell (nata a Chester – i suoi genitori arrivarono, nel 1885, da Casalincontrada, in provincia di Chieti, e il cognome era De Luca). Oltre a Ralph in casa D’Iorio arrivarono altri tre figli: Alfred Jr. (morto nel 2006), Leonora (morta nel 2012) e Louis. Ralph D’Iorio si diplomò alla Chester High School. Fu membro per titoli del “National Honor Society”; studiò alla “Penn State College”, ottenne “Phi Sigma Iota” e “Pi Lambda Sigma” alla “University of Penna”.

Laurea in giurisprudenza “Law School” nel 1949. Combatté nel Pacifico, durante la Seconda Guerra Mondiale, con l’esercito degli Stati Uniti. Divenne uno dei più prestigiosi avvocati di Chester e del Delaware. Ricoprì ruoli preminenti nel “ American Bar Ass’n” Penna . State and Delaware County Bar Associations ; Order Sons of Italy October 12 Lodge ; Sigma Pi Fraternity ; K. of C. , and Solicitor for Abruzzi & Molise Society. Sposò Shirley Elizabeth McFadden dalla quale ebbe :Carla, Ralph B., Dana D. e Dwight. Nel Campus “Penn State Brandywine” (precedentemente conosciuto come “Penn State Delaware County”) istituì, nel 2001, la borsa di studio “Ralph B. e Shirley McFadden D’Iorio”. Fu lui ha donare il monumento del “Nittany Lion” che oggi campeggia nel campus. Ralph B. D’Iorio morì il 2 marzo del 2008.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”